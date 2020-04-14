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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

14.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:54
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2028222161
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,14735716
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,7516160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,60633330
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,23675512
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1629263
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,6511110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0223230
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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