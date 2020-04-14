Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
14.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:54
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,20
|282
|221
|61
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,14
|73
|57
|16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,75
|16
|16
|0
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|0,60
|63
|33
|30
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,23
|67
|55
|12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,16
|29
|26
|3
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|1,65
|11
|11
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,02
|23
|23
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi