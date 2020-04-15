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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

15.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:52
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,3128225923
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,01735815
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,9516151
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,7763630
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,4867616
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1829281
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,1711110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0223230
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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