Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
15.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:52
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,31
|282
|259
|23
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,01
|73
|58
|15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,95
|16
|15
|1
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|2,77
|63
|63
|0
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,48
|67
|61
|6
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,18
|29
|28
|1
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|1,17
|11
|11
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,02
|23
|23
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi