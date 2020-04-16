Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
16.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:06
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|-0,14
|282
|129
|150
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,02
|73
|44
|26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|-0,74
|16
|4
|12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|-1,94
|63
|3
|60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|-0,27
|67
|20
|47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,05
|29
|24
|5
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|0,57
|11
|11
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,02
|23
|23
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi