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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

16.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:06
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,14282129150
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,02734426
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,7416412
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,9463360
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,27672047
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0529245
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,5711110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0223230
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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