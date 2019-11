"Yatırım Gurusu" Mobius Türkiye'deki teknoloji şirketlerini radarına aldı

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak bilinen Mobius Capital Partners LLP Kurucu Ortağı Mark Mobius, " Türkiye 'de 5 milyon dolar yatırımımız var, şu an bir kaç şirketle de görüşmemiz devam ediyor, Türkiye'deki teknoloji şirketleri ile ilgileniyoruz." dedi.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Boğaziçi Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Mobius, Türkiye'deki yatırım ortamı ve geleceğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Mobius, gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye'nin önemli fırsatlar barındırdığını belirten pazarın çok hızlı ilerlediğini, bu ilerlemelerden dolayı Türkiye'nin geleceğinin çok aydınlık olacağını söyledi.Hali hazırda Türkiye'de 5 milyon dolar yatırımlarının bulunduğunu bildiren Mobius, şunları kaydetti:"Bir kaç şirketle de görüşmemiz devam ediyor çünkü yatırım yapmadan çok fazla araştırma yapmamız gerekiyor. Türkiye'deki teknoloji şirketleri ile ilgileniyoruz. Global ölçekte Türkiye'ye yatırım yapacak şirketlerin iyi araştırması ve Türkiye'deki insanları iyi anlaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de yatırım için herhangi bir güvenlik riski görmüyorum. Güvenlik problemleri her yerde olabilir, ABD'de bile vardır. Türkiye'de bu anlamda herhangi bir sıkıntı yok."Dünya ekonomisinde 2020 yılında herhangi bir resesyon beklemediğini dile getiren Mobius, Trump'ın yeniden seçilmesine ilişkin, "Trump'ın Başkanlığı süresince ABD ekonomisi çok hızlı gelişti, bunun devamını bekliyorum. ABD, dünyayı etkileyen en büyük ekonomi, böylesi bir durumda küresel ölçekte de aynı etkiyi yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.- "TL'de düşüşü gördük ama TL geri dönecek"Mark Mobius, altın fiyatlarına ilişkin öngörüsünde, uzun vadede altının artacağını, fiyatlardaki şu an ki etkilenmelerin kısa süreli olacağını bildirdi.TL'nin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mobius, "TL'deki düşüşün hızlı olduğunu gördük hep beraber ama şu an şirketler Türkiye'ye geri dönüyor, hükümet bondları artışta, bu da TL'nin geri döneceğini gösterir." değerlendirmesinde bulundu.Mark Mobius Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin, "Böyle bir şey olsa çok iyi olur, bunu görmek isterim." dedi.Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarından gelişmekte olan ülkelerin faydalanabileceğinin altını çizen Mobius, Tükiye'nin buradaki duruşuna ilişkin şunları söyledi:"Çin'in en büyük beyzbol şapkası üreticileri Bangladeş'e geçiş yaptı ve bunun gibi bir çok örnek var. Çinli üreticilerin Türkiye'ye gelişi sağlanırsa, ABD Çin arasındaki ticaret savaşından kesinlikle Türkiye fayda sağlayabilir. Buradaki kritik husus, bunu karşılayabilmek için Türkiye'nin değişmesi ve bu durumu avantaja çevirmek için gelişmek gerekir. Daha fazla proses alanları açmak ve üreticilere cazip ortam yaratarak, bunu avantaja çevirmek mümkün."