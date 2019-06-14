"Yatırım iştahı ve motivasyonu azalmak yerine artarak devam ediyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm spekülasyonlara, ekonomimizi hedef alan tüm saldırılara rağmen ülkemizdeki 'yatırım iştahı ve motivasyonu' azalmak yerine bilakis artarak devam ediyor." dedi.

Varank, Arnavutköy'de TESKOOP ve Özar Özel Endüstri bölgelerinin açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak reel ekonomiyle doğrudan bir ilişkiye sahip olduklarını ve bu nedenle bakanlık olarak tüm politikalarda yatırımı ve üretimi merkeze koyduklarını dile getirdi.

Bunu yaparken de Ankara'da kapalı kapılar arkasında çalışmadıklarını, mümkün olduğunca sahada vakit geçirdiklerini aktaran Varank, "Bakanlığımızın tüm faaliyet ve stratejilerini, sanayicilere, üreticilere, sivil toplum kuruluşlarına kulak vererek şekillendiriyoruz. Bir yandan, Kalkınma Ajansları, KOSGEB, TÜBİTAK gibi üretici dostu kurumlarımızla rekabetçi, katma değerli, verimli yatırımları teşvik ederken diğer yandan, sanayicilerimizin üzerindeki yükleri hafifletmek için gayret ediyoruz. Bu manada, 'Milli Teknoloji Güçlü Sanayi' anlayışıyla ortaya koyduğumuz, katma değerli üretimle kalkınma hamlemizin en önemli ayaklarından biri, sağlıklı, çevre dostu, hesaplı ve verimli sanayi alanları oluşturabilmektir." diye konuştu.

- "50 bin kişiye de iş imkanı sunacak"

Türk sanayisi adına çok önemli bir adım atıldığını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Bugün burada sadece bir inşaat temeli atmıyoruz. Heyecanla ifade etmek isterim ki Türk sanayisi adına çok önemli adımlardan birini hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde Endüstri Bölgeleri, sanayimizin, üretimimizin, iş gücümüzün, katma değerimizin; yani büyüyen Türkiye'nin sembollerinden olacak.

İnanıyorum ki, sizlerin gösterdiği gayret ve elde edeceği başarılar, diğer sanayi bölgelerimize de yol gösterecektir. Tabi bu işler kolay işler değil... Planlamadan kamulaştırmaya, uygulamadan tanıtıma kadar pek çok bariyeri aşmanız, birçok koşulu titizlikle yerine getirmeniz gerekir. Zaten sizin de bu noktaya gelmek için ne kadar gayret ettiğinize ben şahidim."

Varank ayrıca, danışmanlık döneminden beri defalarca gündeme gelmiş olan bu konuda netice almanın kendisine nasip olmasının da hoş bir tevafuk olduğunu dile getirdi.

Özel Endüstri Bölgeleri'nin ekonomi açısından önemine değinen Varank, "Tabii bizim anlayışımızda zor olanı kolaylaştırmak, milletimize ve elbette sanayicimize karşı boynumuzun borcudur. Bu anlamda zor olanı başardık ve Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, 10 Mayıs'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, 5 ilimizde 6 Özel Endüstri Bölgesi kurduk. Bu bölgenin yanı sıra Bursa, Mardin, Balıkesir ve İzmir'de de özel endüstri bölgelerimizi ilan ettik. Bu bölgelerde yapılacak yatırımların toplamı 22 milyar lirayı bulacak. Yine cari açığımızın azaltılmasına 1,7 milyar dolar katkı sağlarken yaklaşık 50 bin kişiye de iş imkanı sunacak." diye konuştu.

- "Özel Endüstri Bölgeleri, 'Milli Teknoloji Güçlü Sanayi' anlayışının en önemli halkalarından biri"

Özel endüstri bölgelerinin yatırımcılar için de ekonomi için de bir fırsat olduğuna dikkati çeken Varank, "Bugün itibariyle, bu statüyü kazanmak için Bakanlığımıza ulaşmış 15 başvuru bulunmakta. İnşallah, bunların değerlendirmelerini de süratle tamamlayıp yeni özel endüstri bölgelerini ekonomimize kazandıracağız." dedi.

Bakan Varank, Özel Endüstri Bölgeleri'nin "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" anlayışının en önemli halkalarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bu bölgeleri 'orta ölçekli işletmeleri büyük işletmelere dönüştürme' projemizin bir parçası olarak görüyoruz. Özel Endüstri Bölgelerinin en mühim özelliği 'yatırımcı dostu' olması. Nihai hedef sizlerin işini kolaylaştırmak, seri ve planlı üretimi teşvik etmek. Bakınız biz bu noktada, çok önemli bir iddia ortaya koyuyor ve 'sıfır bürokrasi' diyoruz. Sizlere enerji ve zaman kaybettiren pek çok uygulamayı ortadan kaldırdık. Gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki; yatırımcının ve sanayicinin bürokrasinin labirentlerinde kaybolduğu devir artık kapanmıştır. Bu yeni dönemde, ÇED haricindeki tüm işlemler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından, tek elden yürütülecek."

Varank, bu kolaylığın yanı sıra, harita, imar ve parselasyon planları, altyapı ve üst yapı projelerini bakanlık olarak onayladıklarını ve bu işlemler için tek kuruş almadıklarını bildirdi.

Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, iş yeri açma ve çalıştırma belgelerini de düzenlediklerini, yine bunlar için de herhangi bir harç bedeli talep etmediklerini kaydeden Varank, ayrıca Endüstri Bölgeleri içinde yer alan bütün binaları, emlak vergisinden muaf tuttuklarını dile getirdi.

- "Ülkemizin kapıları, yerli veya yabancı tüm yatırımcılara ardına kadar açık"

İlan edilen 6 Özel Endüstri Bölgesinde toplam yatırım tutarının 22 milyar lira olacağını hatırlatan Varank, şunları söyledi:

"Bu yatırımların yüzde 90'nın yeni yatırım olduğunu altını çizerek belirtmek istiyorum. Bunun anlamı şudur, tüm spekülasyonlara, ekonomimizi hedef alan tüm saldırılara rağmen ülkemizdeki 'yatırım iştahı ve motivasyonu' azalmak yerine bilakis artarak devam ediyor. İşte Özel Endüstri Bölgelerimiz'in yatırım miktarları, oluşturacakları istihdam ve katma değer; bu spekülasyonlara verdiğimiz en net ve en etkili cevaplardan biridir. Bugün temelini attığımız fabrika ile TESKOOP ve ÖZAR Endüstri Bölgelerinde kurulacak 300'e yakın üretim tesisi, bu komplolara karşı direncimizin en açık göstergesidir.

Daha da önemlisi, Türkiye'nin yatırımdan vazgeçmediğini ve vazgeçmeyeceğini ortaya koymaktadır. Bildiğiniz gibi, yatırımcılar istikrara bakar, güvenli limanlar arar. Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki bu bölgelere yalnızca yerli yatırımcılar değil, Tayvan, Japonya, Fransa ve Almanya'dan da yatırımcılar yoğun ilgi gösteriyor."

Varank, yabancılardan gelen bu yatırım taleplerinin Türkiye'deki yatırım ortamına ilişkin sahip olunan potansiyeli göstermesi açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Bu vesileyle ülkemizin kapılarının, yerli veya yabancı tüm yatırımcılara ardına kadar açık olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum." dedi.

- "Binali beyin İstanbul'un sanayisine de yeni bir soluk getireceği aşikar"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'un sunduğu imkanlarla, güçlü alt yapısıyla Türkiye'nin üretim seferberliğinde bir lokomotif görevi gördüğünü ve bugün temeli atılan Özel Endüstri Bölgeleri'nin İstanbul'un bu dinamo pozisyonuna güçlü bir destek vereceğini söyledi.

Vizyonlarının en önemli parçasının planlı sanayileşmeyi desteklemek olduğunu aktaran Varank, "İstanbul'un sanayi alt yapısını güçlendirirken, sanayicimizi en uygun koşullarda üretim yapması için desteklemeye devam edeceğiz.İstanbul'un geleceğini planlarken en önemli paydaşlarımız elbette üreteciler, sanayiciler ve iş insanlarımızdır." dedi.

Yerel yönetim noktasında İstanbul'da yakalanan istikrarı sürdürdükleri sürece üstesinden gelinmeyecek hiçbir problem olmadığını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Binali Yıldırım beyefendiyi sizler çok iyi tanıyorsunuz. Onun ulaştırma bakanlığı, başbakanlık ve meclis başkanlığı döneminde ortaya koyduğu projeler ortada. İş dünyamız için en büyük referansı da herhalde iş bitiriciliğidir. Binali beyin tecrübesiyle, vizyonuyla, İstanbul'un sanayisine de yeni bir soluk getireceği aşikar. Bizim işimiz icraat. Açılışını yaptığımız özel endüstri bölgeleri bunun en net örneği.

Bu bölgelerin üretimimize, istihdamımıza yapacağı katkı bizi heyecanlandırıyor. Binali Bey'in belediye başkanlığıyla, İstanbul'un Türkiye'nin üretim seferberliğine yapacağı katkının daha da artacağına ben yürekten inanıyorum. Bu manada siz değerli dostlarımızdan 23 Haziran için çok değerli desteklerinizi bekliyorum."

- Endüstri Bölgesi'nde kurulan yeni fabrikanın ruhsatını beraberinde getirdi

Bakan Varank, konuşmasının ardından törene katılan protokolle kurdela keserek Endüstri Bölgeleri'nin açılışını gerçekleştirdi.

Varank ayrıca Özel Endüstri Bölgesindeki bir tesisin temel atma törenini de açılış alanında kurulan platformdaki ekrandan takip etti.

Bakan Varank, temeli atılan tesisin ruhsatını 1 günde hazırlayarak beraberinde getirdiklerini belirterek, "Endüstri Bölgesi ilan ettikten sonra ilk fabrikamızın da temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Ruhsatı 1 günde verdik inşaatı bir önce bitirin üretime geçin. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA