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Yatırım yapacak üreticilere yüzde 50 hibe desteği

Tarım ve Orman Siirt İl Müdürü Ergün Demirhan, kentte yatırım yapacak üreticilere yüzde 50 hibe verileceği belirtti.

05.08.2019 15:03 Yatırım yapacak üreticilere yüzde 50 hibe desteği
Tarım ve Orman Siirt İl Müdürü Ergün Demirhan, kentte yatırım yapacak üreticilere yüzde 50 hibe verileceği belirtti.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı kapsamında üreticilere önemli destek sunulduğunu kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, program kapsamında proje tutarı 2 milyon 5 bin liraya kadar olan yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verileceğini dile getirdi. Demirhan, "Tarımsal ürünlerle tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik tesis yatırımları, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılan sera yatırımları, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının arasında bulunduğu konular, hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir" dedi. - SİİRT

Siirt, Ekonomi

Kaynak: İHA

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