Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, "Sektör 2019 başından bugüne dek yüzde 40 büyüdü, yatırımcının yatırım fonlarına önemli bir teveccühü oldu, Yatırım Fonları sektörün büyüme motoru oldu, yatırımcı 2019'da 'Yatırım Fonu' dedi." ifadelerini kullandı.

Ersarı, düzenlediği basın toplantısı ile, sektörün ve Ak Portföy'ün yıl içindeki gelişimi ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Dünyanın önde gelen finans yayınlarından World Finance tarafından "Yatırım Yönetimi Ödülleri" kategorisinde "Türkiye'nin En İyi Yatırım Yönetimi Şirketi" seçildiklerini bildiren Ersarı, profesyonel süreçlere dayanan çalışma biçimlerinin, kendilerini bu ödüle taşıdığını dile getirdi.

Ersarı, 2019 yılının portföy yönetim sektörü açısından çok iyi bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sektör 2019 başından bugüne dek yüzde 40 büyüdü. Yatırımcının yatırım fonlarına önemli bir teveccühü oldu, yatırım fonları sektörün büyüme motoru oldu. Yatırımcı 2019'da 'Yatırım Fonu.' dedi. Yatırım fonları yüzde yüz oranında büyüdü, bütün türlerde büyüme gördük. Ak Portföy olarak biz sektörün de üzerinde yüzde 62 büyüdük, toplam portföy büyüklüğümüz bugün itibarıyla 40,6 milyar TL'ye ulaştı, seneyi 42,5 milyar TL civarında bir yerde bitireceğimizi öngörüyorum.

40,6 milyar TL bugün, Türkiye'de büyük özel bankaların, hazinelerinin yönettiği varlık büyüklüğü. Portföy yönetim sektörünün büyük oyuncuları, büyük özel bankalar kadar varlık yönetir noktaya geldiler. Portföy yönetim sektörünün, finansal sistem içindeki ağırlığı oldukça hissedilir noktaya ulaştı. Sektörün toplam portföy büyüklüğü ise 245 milyar TL'ye ulaştı."

Sektörün finansal sistem içinde etkin bir noktaya geldiğine işaret eden Ersarı, yatırımcı ilgisinin yatırım fonlarına yönelik arttığının altını çizdi.

Ersarı, Ak Portföy'ün portföy dağılımından da bahsetti. Yatırım Fonları tarafında yüzde 100'ün üzerinde büyüyerek 12,7 milyar TL'ye ulaştığını, sektörün bu alanda 100 milyar TL'ye yakın noktaya geldiğini aktardı.

Emeklilik Fonları'nda Ak Portföy'ün 22,3 milyar TL'ye, Kurumsal ve Bireysel Portföy tarafında ise 5,6 milyar TL'ye ulaştıklarını anlatan Ersarı, bu iki alanda özel kurumlar arasında sektör birincisi olduklarını kaydetti.

"Teknoloji Fonları'na yoğun yatırımcı ilgisi var"

Ersarı, yeni başlayan bir hikaye olan Teknoloji Fonları'na yoğun bir yatırımcı ilgisi olduğunu bildirerek, üzerinde çalıştıkları yeni ürünler de olduğunu söyledi.

Pay Piyasası'na hala ilginin düşük olduğunu belirten Mehmet Ali Ersarı, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nda geldikleri noktaya dikkati çekerek, burada 250-300 milyon TL arasında bir büyüklüğe ulaştıklarını, bu alanın ciddi geleceği olduğunu dile getirdi.

Ersarı, yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi vererek, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nda 5 şirkete yatırım yaptıklarını, bu şirketlerin daha çok cirolarının büyük miktarını ihracattan sağlayan şirketler olduğunu aktardı.

Bu çerçevede ulaştıkları büyüklüğün önemli bir kısmını yatırıma yönlendirdiklerini, 200 milyon TL'nin üzerinde bir rakamın yatırıma yönlendirildiğini aktaran Ersarı, bu alanda çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

"BES'te çok önemli işler yapıldı, başarıyı daha ileri taşımalıyız"

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yaşanan değişiklikleri ve yapılan çalışmaları pozitif bulduklarını belirten Ersarı, yatırımcıya verilen esnekliğin, sistemin içinde daha fazla kalınmasını sağlayabileceğinin altını çizdi.

BES'te yapılan ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Ersarı, sene sonunun 120-122 milyar TL seviyesinde tamamlanacağını, BES'te çok önemli işler yapıldığını, gelinen noktadaki başarıyı herkesin sahiplenemsi ve ileri taşıması gerektiğini söyledi.

Ersarı, 2020'nin Türkiye açısından daha fazla yatırımcı çekilecek bir yıl olacağını bildirerek, daha fazla yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesini beklediklerini kaydetti.

Kura ilişkin beklentileri sorulan Ersarı, "Kur tarafında bir yükseliş beklemek çok doğru olmaz bu aşamada, kuru stabil beklemekte yarar var, önümüzdeki yıl için." dedi.

Kaynak: AA