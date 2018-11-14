Yatırımcı Büyükşehir'den Görsel Brifing

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:54



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:54

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in iş adamları, esnaflar ve gönüllü kültür kuruluşların katılımıyla yaptığı görsel brifinglere bu kez AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile kadın ve gençlik kolları katıldı. Başkan Çelik, görsel brifingde yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yatırım ve hizmetleri tanıttığı görsel brifing AK Parti İl Binası önünden başladı. Görsel brifinge AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı. Dört otobüsle başlayan görsel brifingde AK Parti İl Binasının hemen yakınında olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bilgi veren Başkan Çelik, Sahabiye Projesi'nin toplam 6 milyar TL maliyetle Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük projesi olduğunu söyledi. Çok zor bir projeye başladıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Düşük yoğunluklu bir yerde değil şehrin en değerli yerinde ve zaten yoğunluğun olduğu bölgede dönüşüm yapıyoruz. Burada temel atma töreni de yapmadık; ama çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 3,5 yılı doldurduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, bu süre içinde milletvekilliği seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referandum ile 6 ayda bir seçim yapıldığını, ülkemizi etkileyen bir dizi olayların gerçekleştiğini ve ekonomik terörün de bu döneme denk geldiğini belirtti ve böyle bir dönemde hiç boş durmadan çalıştıklarını kaydetti.ULAŞIMA ÖZEL ÖNEMKonuşmasında halkın da talepleri doğrultusunda ulaşıma özel önem verdiklerini dile getiren Başkan Mustafa Çelik, "İlk aşamada Ulaşım Master Planı'nı hazırladık. Daha sonra kısa vadede Tuna Kavşağı, Sivas Caddesi'ndeki bazı bölgeler, Balıkçılar Önü, Talas Yolu'nun Kartal Kavşağı bağlantısı gibi şehirdeki 50 ayrı noktada hissettirmeden yaptığımız düzenlemelerle trafik akışını büyük oranda hızlandırdık. Bunları yaparken orta ve uzun vadeli projelere başladık. 4 yılda 14 katlı kavşak yapıyoruz. Terminal ve Şehir Hastanesi Kavşağı'nda süren katlı kavşaklarla katlı kavşak sayımız 14 olacak. Ayrıca Bekir Yıldız Bulvarı, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı gibi devasa bulvarları açtık. OSB'yi-Talas'a bağlayacak olan 15 Temmuz Bulvarı'na başladık ve hızla devam ediyoruz" dedi.Başkan Çelik'in görsel brifingi Asri Mezarlık'ta devam etti. Katılımcılara Orgeneral Hulusi Akar Camii'ni gezdiren Başkan Çelik, gören herkesin hayran kaldığı cami ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Çelik'in AK Partililerle birlikte Camii ziyaretinde Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.Asri Mezarlık'ta yaptıkları diğer çalışmalarla ilgili de bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Asri Mezarlığın içindeki çalışmaların yanı sıra dışında da düzenlemeler yaparak 600 araçlık otopark oluşturduklarını kaydetti.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, daha sonra katılımcılara Bekir Yıldız Bulvarı, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı Orman Bölge Müdürlüğü binası ve Kocasinan Bulvarı'ndaki katlı kavşakları gösterdi. Güzergah boyunca Büyükşehir Belediyesi'nin her alanda yaptığı çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler veren Başkan Çelik, katlı kavşaklarla kesintisiz ulaşımı mümkün hale getirdiklerini söyledi. Görsel brifingde daha sonra Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'na geçildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki kanal boyundan bulvara çıkıştaki kavşak için proje hazırladıklarını ifade eden Başkan Çelik, baharla birlikte buradaki çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Hulusi Akar Bulvarı üzerindeyken Farabi Caddesi'ni Talas Caddesi'ne bağlayacaklarını da açıklayan Başkan Çelik, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın açılmasıyla birlikte Kartal Kavşağı, Talas Caddesi ve Sivas Caddesi'ni rahatlattığını söyledi.Başkan Mustafa Çelik, katılımcılarla birlikte Talas Caddesi'ni takiple Talas-Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan Sosyal Yaşam Merkezi'ne geçti. Yol üzerindeki Büyükşehir Belediyesi Meslek Akademisi ve KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi ile ilgili de açıklamalar yapan Başkan Çelik, Sosyal Yaşam Merkezi'nde de tüm birimleri katılımcılara gezdirerek bilgiler verdi.AK Parti İl ve İlçe teşkilatları ile kadın ve gençlik kollarının katıldığı görsel brifingin sonunda Emirgan Köftecisi'ne geçildi. Burada AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte tüm masaları gezen Başkan Çelik, katılımcıların yatırım ve hizmetlerle ilgili görüşlerini aldı. - KAYSERİ