Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,15'lik kazançla 106.588,41puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 106.019,80 puanı, en yüksek ise 107.495,10 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,32'lik artışla 126.326,01 puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 1,93'lük primle 125.037,62puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,37'lik değerle 90.091,12puana yükseldi. Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,14'lük düşüşle 80.963,83 puana geriledi.

Alarko GMYO en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,09 ile Alarko GMYO oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 20,38'lik artışla Tukaş, yüzde 17,24'lük yükselişle de Doğtaş Kelebek Mobilya izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 26,49 ile Metro Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 8,12'lik düşüşle Gübre Fabrikaları, yüzde 5,92'lik azalışla Otokar takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 9 milyar 197 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 124 milyon lirayla Aselsan, 2 milyar 56 milyon lirayla Petkim takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 51 milyar 935 milyon lirayla Koç Holding, 42 milyar 504 milyon lirayla Garanti Bankası ve 40 milyar 560 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,44'lük azalışla 270,20liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,44'lük kayıpla bin 800 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,42'lik kayıpla 5,7220 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,30'luk azalışla 6,3290 lira oldu.

Geçen hafta 7,4390 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,89'luk düşüşle 7,3730 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,98 değer kaybederek 5,7640 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,26, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA