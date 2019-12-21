Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,63'lük kazançla 111.176,75puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 110.105,80 puanı, en yüksek ise 111.955,70 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 1,96'lık primle 134.153,18puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,13'lük artışla 85.068,76puana yükseldi. Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 0,39'luk azalışla 130.993,53puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,23'lük kayıp ile 93.816,27puana geriledi.

Işıklar Enerji Yapı Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,67 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 25,49'luk artışla İpek Doğal Enerji, yüzde 11,49'luk yükselişle de İhlas Gayrimenkul izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 7,10 ile Doğuş Otomotiv oldu. Bu hisseyi yüzde 5,86'lık düşüşle Beşiktaş Futbol Yat., yüzde 5,30'luk azalışla Emlak Konut GMYO takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 750 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 1 milyar 984 milyon lirayla Koza Madencilik, 1 milyar 810 milyon lirayla Kardemir (D) takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 49 milyar 957 milyon lirayla Koç Holding, 45 milyar 528 milyon lirayla Garanti Bankası ve 42 milyar 276 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,73'lük artışla 282,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,73'lük kazançla bin 883 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,31'lik primle 5,9390 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,54'lük artışla 6,5860 lira oldu.

Geçen hafta 7,7550 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04'lük artışla 7,7580 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,57 değer kazanarak 6,0650 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,42, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,82 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,51 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA