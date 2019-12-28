Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,25'lik kazançla 113.683,61puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 111.266,20 puanı, en yüksek ise 114.534,80 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 2,33'lük artışla 134.044,30puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,89'luk primle 138.035,20puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,16'lık değerle 86.904,95puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,55'lik kazanç ile 97.148,82puana yükseldi.

İş Finansal Kiralama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,73 ile İş Finansal Kiralama oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 15,28'lik artışla Net Holding, yüzde 13,85'lik yükselişle de GSD Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 9,74 ile İttifak Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 8,94'lük düşüşle Galatasaray Sportif, yüzde 7,51'lik azalışla Doğtaş Kelebek Mobilya takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 3 milyar 99 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 505 milyon lirayla İş Finansal Kiralama, 2 milyar 240 milyon lirayla İpek Doğal Enerji takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 50 milyar 693 milyon lirayla Koç Holding, 46 milyar 452 milyon lirayla Garanti Bankası ve 42 milyar 744 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,41'lik artışla 289,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39'luk kazançla bin 928 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,32'lik primle 5,9580 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,91'lik artışla 6,6460 lira oldu.

Geçen hafta 7,7580 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,72'lik artışla 7,8140 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,82 değer kazanarak 6,1150 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,40, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,46 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA