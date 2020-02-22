Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,76'lık kayıpla 116.829,39puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 114.453,40 puanı, en yüksek ise 121.242,40 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,33'lük azalışla 135.817,78puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,98'lik düşüşle 144.037,82puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,97'lik kayıpla 91.359,15puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,04'lük azalışla 136.380,53puana geriledi.

Gübre Fabrikaları en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,23 ile Gübre Fabrikaları oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 10,29'luk artışla Koza Madencilik, yüzde 9,55'lik yükselişle de Logo Yazılım izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 19,87 ile Erbosan oldu. Bu hisseyi yüzde 16,89'luk düşüşle Karel Elektronik, yüzde 15,94'lük azalışla da İş Finansal Kiralama takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 8 milyar 795 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 8 milyar 183 milyon lirayla Aselsan, 3 milyar 226 milyon lirayla Odaş Elektrik takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 49 milyar 805 milyon lirayla Koç Holding, 46 milyar 578 milyon lirayla Garanti Bankası ve 39 milyar 988 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,13'lük artışla 324 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,07'lik primle 2 bin 155 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,07'lik kazançla 6,1190 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,61'lik artışla 6,6110 lira oldu.

Geçen hafta 7,8970 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,48'lik değerle 7,9350 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,00 değer kazanarak 6,2480 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,01, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,00 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA