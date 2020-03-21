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Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, döviz kazandırdı.

21.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:06
Yatırımcı rehberi (1)
Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, döviz kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 10,26'lık kayıpla 85.795,79
puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 81.936,40 puanı, en yüksek ise 92.263,97 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 12,29'luk azalışla 95.628,96
puana, Sanayi Endeksi yüzde 11,29'luk düşüşle 101.108,11
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 5,69'luk kayıpla 71.455,58
puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 14,43'lük azalışla 96.320,02
puana geriledi.
İş Finansal Kiralama en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 33,92 ile İş Finansal Kiralama oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 5,36'lık artışla Bizim Mağazaları, yüzde 3,62'lik yükselişle de Alarko GMYO izledi.
Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 37,24 ile Klimasan Klima oldu. Bu hisseyi yüzde 32,99'luk düşüşle Pegasus, yüzde 31,13'lük azalışla da Doğuş Otomotiv takip etti.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 249 milyon lirayla Aselsan'da olurken, bu şirketi 4 milyar 234 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 183 milyon lirayla Türk Hava Yolları takip etti.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 33 milyar 626 milyon lirayla Koç Holding, 31 milyar 332 milyon lirayla Garanti Bankası ve 30 milyar 251 milyon lirayla da Bim Mağazalar şeklinde sıralandı.
Altın düştü, dolar yükseldi
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,72'lik azalışla 314,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,74'lük düşüşle 2 bin 94 liraya geriledi.
Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,80'lik kazançla 6,5500 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,01'lik sınırlı düşüşle 7,0210 lira oldu.
Geçen hafta 7,9080 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,10'luk kayıpla 7,7420 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,42 değer kazanarak 6,6760 liradan alıcı buldu.
Yatırım fonları
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,84, bireysel emeklilik fonları yüzde 3,40 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,17 ile para piyasası fonları oldu.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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