10 Kasım 2018, 11:08
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Yatırımcı Rehberi (10)

Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:


(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.Kir. 2,51 2,14 17,29
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,25 16,00
Şok Marketler 10,77 9,31 15,68
Ülker Bisküvi 16,38 14,78 10,83
İttifak Holding 4,00 3,62 10,50
Karsan Otomotiv 1,26 1,16 8,62
Türk Telekom 3,74 3,45 8,41
Hürriyet Gzt. 0,85 0,79 7,59
ICBC Turkey Bank 6,99 6,50 7,54
Otokar 78,40 74,00 5,95
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 3,24 3,81 -14,96
Tofaş Oto. Fab. 18,54 21,04 -11,88
Gentaş 2,18 2,44 -10,66
Kardemir (D) 2,91 3,25 -10,46
Tüpraş 120,70 132,00 -8,56
Ford Otosan 56,65 61,95 -8,56
Deva Holding 3,50 3,78 -7,41
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,20 3,45 -7,25
Netaş Telekom. 6,91 7,40 -6,62
Vestel 6,45 6,89 -6,39
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 5.112.906.896
Türk Hava Yolları 4.773.991.523
T. Halk Bankası 2.557.260.401
Aselsan 2.485.406.610
Türk Telekom 1.895.955.581
Kardemir (D) 1.611.410.255
Akbank 1.537.752.428
Petkim 1.295.955.105
Tüpraş 1.263.611.898
Vakıflar Bankası 1.204.611.672
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son) Borsa İstanbul
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:08