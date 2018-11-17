17 Kasım 2018, 11:13
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Yatırımcı Rehberi (10)

Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.Kir. 3,16 2,51 25,90
Göltaş Çimento 36,54 30,40 20,20
Koza Madencilik 6,69 5,61 19,25
Gözde Girişim 2,68 2,36 13,56
Koza Altın 50,90 46,24 10,08
TAV Havalimanları 24,80 22,58 9,83
İpek Doğal Enerji 5,21 4,78 9,00
ICBC Turkey Bank 7,56 6,99 8,15
Bim Mağazalar 83,00 77,00 7,79
İhlas Holding 0,31 0,29 6,90
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 2,10 2,88 -27,08
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,86 3,20 -10,63
Ülker Bisküvi 14,97 16,38 -8,61
Şok Marketler 9,85 10,77 -8,54
Tofaş Oto. Fab. 17,05 18,54 -8,04
Alarko GMYO 50,85 55,05 -7,63
MLP Sağlık 11,82 12,75 -7,29
Borusan Mannesmann 8,01 8,58 -6,64
Aksa Enerji 3,04 3,24 -6,17
Migros Ticaret 14,73 15,64 -5,82
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 4.464.374.241
Garanti Bankası 3.219.889.565
Aselsan 2.498.857.588
T. Halk Bankası 2.223.386.333
Kardemir (D) 1.692.068.651
Vakıflar Bankası 1.164.964.229
Koza Altın 1.150.763.491
Koza Madencilik 1.136.227.330
Türk Telekom 1.103.715.914
Petkim 1.056.499.988
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son) Koza,Borsa İstanbul
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:13