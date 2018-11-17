Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|3,16
|2,51
|25,90
|Göltaş Çimento
|36,54
|30,40
|20,20
|Koza Madencilik
|6,69
|5,61
|19,25
|Gözde Girişim
|2,68
|2,36
|13,56
|Koza Altın
|50,90
|46,24
|10,08
|TAV Havalimanları
|24,80
|22,58
|9,83
|İpek Doğal Enerji
|5,21
|4,78
|9,00
|ICBC Turkey Bank
|7,56
|6,99
|8,15
|Bim Mağazalar
|83,00
|77,00
|7,79
|İhlas Holding
|0,31
|0,29
|6,90
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|2,10
|2,88
|-27,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,86
|3,20
|-10,63
|Ülker Bisküvi
|14,97
|16,38
|-8,61
|Şok Marketler
|9,85
|10,77
|-8,54
|Tofaş Oto. Fab.
|17,05
|18,54
|-8,04
|Alarko GMYO
|50,85
|55,05
|-7,63
|MLP Sağlık
|11,82
|12,75
|-7,29
|Borusan Mannesmann
|8,01
|8,58
|-6,64
|Aksa Enerji
|3,04
|3,24
|-6,17
|Migros Ticaret
|14,73
|15,64
|-5,82
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Türk Hava Yolları
|4.464.374.241
|
|
|Garanti Bankası
|3.219.889.565
|
|
|Aselsan
|2.498.857.588
|
|
|T. Halk Bankası
|2.223.386.333
|
|
|Kardemir (D)
|1.692.068.651
|
|
|Vakıflar Bankası
|1.164.964.229
|
|
|Koza Altın
|1.150.763.491
|
|
|Koza Madencilik
|1.136.227.330
|
|
|Türk Telekom
|1.103.715.914
|
|
|Petkim
|1.056.499.988
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Koza,Borsa İstanbul
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:13