Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|2,11
|1,74
|21,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,34
|17,65
|İş Fin.Kir.
|5,10
|4,40
|15,91
|GSD Holding
|0,82
|0,74
|10,81
|İttifak Holding
|4,69
|4,28
|9,58
| ICBC Turkey Bank
|10,73
|10,06
|6,66
| Coca Cola İçecek
|31,04
|29,22
|6,23
|İş GMYO
|1,06
|1,00
|6,00
|Şişe Cam
|5,33
|5,03
|5,96
|Park Elek.Madencilik
|2,68
|2,56
|4,69
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,19
|1,66
|-28,31
|Akbank
|6,89
|7,66
|-10,05
|MLP Sağlık
|12,21
|13,50
|-9,56
| Tofaş Oto. Fab.
|17,60
|19,40
|-9,28
|Sabancı Holding
|7,57
|8,23
|-8,02
| Sasa Polyester
|8,88
|9,59
|-7,40
|Net Holding
|2,04
|2,18
|-6,42
|Gersan Elektrik
|3,36
|3,56
|-5,62
|Gözde Girişim
|2,82
|2,97
|-5,05
|Türk Hava Yolları
|16,19
|17,00
|-4,76
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Garanti Bankası
|4.101.251.578
|
|
|Türk Hava Yolları
|3.732.317.055
|
|
|T. Halk Bankası
|1.905.063.928
|
|
| Kardemir (D)
|1.792.467.236
|
|
|Akbank
|1.547.664.804
|
|
|Aselsan
|1.240.889.854
|
|
|Ereğli Demir Çelik
|996.355.334
|
|
|Vakıflar Bankası
|948.946.797
|
|
| Koza Madencilik
|893.428.414
|
|
|Türk Telekom
|882.654.648
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul
08 Aralık 2018 Cumartesi 11:20