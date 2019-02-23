Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|7,58
|6,35
|19,37
|İndeks Bilgisayar
|7,96
|6,74
|18,10
|Kardemir (D)
|2,56
|2,34
|9,40
|Aksa Enerji
|2,97
|2,73
|8,79
|İttifak Holding
|3,35
|3,08
|8,77
|Park Elek.Madencilik
|2,75
|2,53
|8,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,40
|9,57
|8,67
|Çemtaş
|6,02
|5,54
|8,66
|GSD Holding
|1,02
|0,94
|8,51
|Netaş Telekom.
|7,81
|7,24
|7,87
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|4,84
|5,27
|-8,16
|Turkcell
|13,87
|14,92
|-7,04
|Bim Mağazalar
|87,70
|94,10
|-6,80
|Parsan
|10,55
|11,08
|-4,78
|İş Bankası (C)
|5,55
|5,79
|-4,15
|Fenerbahçe Futbol
|7,04
|7,27
|-3,16
|Şok Marketler
|10,31
|10,57
|-2,46
|Garanti Bankası
|8,67
|8,87
|-2,25
|Sabancı Holding
|9,00
|9,19
|-2,07
|İş GMYO
|1,06
|1,08
|-1,85
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Türk Hava Yolları
|4.975.497.048
|
|
|Garanti Bankası
|4.044.755.212
|
|
|Kardemir (D)
|1.754.372.548
|
|
|Aselsan
|1.680.345.968
|
|
|Ereğli Demir Çelik
|1.309.563.322
|
|
|Türk Telekom
|1.257.349.580
|
|
|İş Bankası (C)
|1.186.354.717
|
|
|Vakıflar Bankası
|1.136.046.030
|
|
|Akbank
|1.123.535.206
|
|
|T. Halk Bankası
|1.101.836.608
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
İndeks, Demir Çelik, Vestel, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA