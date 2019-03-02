Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|10,40
|7,58
|37,20
| İhlas Holding
|0,44
|0,34
|29,41
|MLP Sağlık
|14,67
|12,80
|14,61
|İttifak Holding
|3,71
|3,35
|10,75
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,28
|10,40
|8,46
|Çelebi
|63,45
|58,70
|8,09
| Karsan Otomotiv
|1,63
|1,51
|7,95
|İpek Doğal Enerji
|5,22
|4,84
|7,85
| Koza Madencilik
|6,15
|5,78
|6,40
| Tofaş Oto. Fab.
|21,22
|20,00
|6,10
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|1,11
|-16,22
|Aselsan
|23,84
|25,66
|-7,09
|Kartonsan
|371,00
|393,50
|-5,72
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,66
|1,76
|-5,68
|Gersan Elektrik
|2,42
|2,56
|-5,47
|Metro Holding
|0,74
|0,78
|-5,13
| Albaraka Türk
|1,89
|1,99
|-5,03
| Galatasaray Sportif
|1,48
|1,54
|-3,90
| Coca Cola İçecek
|34,42
|35,80
|-3,85
| Eczacıbaşı İlaç
|3,04
|3,16
|-3,80
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Türk Hava Yolları
|4.480.083.260
|
|
|Vestel
|3.954.306.841
|
|
|Garanti Bankası
|3.614.608.975
|
|
| Kardemir (D)
|2.582.238.260
|
|
|Aselsan
|2.157.656.051
|
|
|T. Halk Bankası
|1.645.302.916
|
|
|Vakıflar Bankası
|1.208.402.190
|
|
|Ereğli Demir Çelik
|1.200.813.372
|
|
|Petkim
|1.106.816.688
|
|
|Akbank
|1.090.602.596
|
|
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Ekonomi
Kaynak: AA