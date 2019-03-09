09 Mart 2019, 11:09
»»

Yatırımcı Rehberi (10)

Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 0,88...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 0,88 0,74 18,92
Vestel 11,33 10,40 8,94
Net Holding 2,00 1,86 7,53
Ülker Bisküvi 20,28 19,07 6,35
Polisan Holding 7,07 6,68 5,84
Ege Endüstri 462,30 437,90 5,57
Verusa Holding 19,34 18,45 4,82
Doğan Holding 1,18 1,13 4,42
Pegasus 30,04 29,00 3,59
Hektaş 11,50 11,13 3,32
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Albaraka Türk 1,58 1,89 -16,40
Odaş Elektrik 1,63 1,87 -12,83
Karsan Otomotiv 1,43 1,63 -12,27
Petkim 4,90 5,54 -11,55
TAV Havalimanları 24,44 27,36 -10,67
Koza Altın 44,68 49,94 -10,53
Şok Marketler 9,46 10,48 -9,73
İpek Doğal Enerji 4,73 5,22 -9,39
Koza Madencilik 5,59 6,15 -9,11
Kardemir (D) 2,33 2,51 -7,17
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 5.603.128.521
Garanti Bankası 4.488.869.837
Petkim 2.930.598.338
Kardemir (D) 2.050.769.193
Akbank 1.865.522.906
Aselsan 1.591.098.424
İş Bankası (C) 1.437.289.761
Vestel 1.323.472.794
Vakıflar Bankası 1.163.616.829
T. Halk Bankası 1.007.005.860
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son) Metro Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA