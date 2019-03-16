Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|4,26
|3,74
|13,90
|Emlak Konut GMYO
|1,69
|1,49
|13,42
|Metro Holding
|0,98
|0,88
|11,36
|Kardemir (D)
|2,56
|2,33
|9,87
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,36
|7,69
|8,71
|Karsan Otomotiv
|1,55
|1,43
|8,39
|Çelebi
|68,95
|63,75
|8,16
|GSD Holding
|1,10
|1,02
|7,84
|Vestel
|12,20
|11,33
|7,68
|Doğan Holding
|1,27
|1,18
|7,63
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|32,50
|35,16
|-7,57
|Tekfen Holding
|24,30
|26,16
|-7,11
|Gübre Fabrik.
|3,05
|3,26
|-6,44
|Galatasaray Sportif
|1,34
|1,43
|-6,29
|Net Holding
|1,88
|2,00
|-6,00
|Gözde Girişim
|3,39
|3,59
|-5,57
|Arçelik
|19,40
|20,48
|-5,27
|Anel Elektrik
|1,74
|1,82
|-4,40
|Ford Otosan
|51,00
|53,25
|-4,23
|Bim Mağazalar
|85,35
|89,00
|-4,10
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Türk Hava Yolları
|4.519.381.029
|
|
|Garanti Bankası
|3.072.903.604
|
|
|Petkim
|2.576.070.620
|
|
|Kardemir (D)
|2.285.320.638
|
|
|Akbank
|1.752.400.622
|
|
|Vestel
|1.593.016.210
|
|
|Aselsan
|1.555.909.678
|
|
|İş Bankası (C)
|1.165.253.192
|
|
|T. Halk Bankası
|983.760.801
|
|
|Ereğli Demir Çelik
|931.883.275
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Deva Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA