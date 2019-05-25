Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|0,92
|0,75
|22,67
|Sasa Polyester
|5,99
|5,19
|15,41
|T. Halk Bankası
|5,40
|4,98
|8,43
|MLP Sağlık
|10,70
|10,11
|5,84
|Şok Marketler
|7,89
|7,48
|5,48
|Vestel
|9,44
|8,98
|5,12
|Bera Holding
|1,77
|1,69
|4,73
|Arçelik
|16,24
|15,60
|4,10
|Bim Mağazalar
|73,50
|71,35
|3,01
|Enka İnşaat
|5,10
|4,97
|2,62
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|1,35
|1,76
|-23,30
|Albaraka Türk
|1,10
|1,31
|-16,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,33
|1,48
|-10,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,69
|4,10
|-10,00
|Polisan Holding
|2,09
|2,30
|-9,13
|Aselsan
|17,19
|18,87
|-8,90
|ICBC Turkey Bank
|2,67
|2,92
|-8,56
|İttifak Holding
|6,50
|7,05
|-7,80
|Emlak Konut GMYO
|1,08
|1,17
|-7,69
|Hürriyet Gzt.
|0,65
|0,70
|-7,14
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Garanti Bankası
|4.573.719.555
|
|
|Türk Hava Yolları
|4.117.657.885
|
|
|T. Halk Bankası
|1.923.771.631
|
|
|Koza Madencilik
|1.837.736.689
|
|
|Aselsan
|1.500.152.105
|
|
|Akbank
|1.135.287.201
|
|
|İş Bankası (C)
|801.450.455
|
|
|Kardemir (D)
|795.141.481
|
|
|Yapı ve Kredi Bank.
|782.205.658
|
|
|Petkim
|721.230.498
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Halk Bankası
, Metro Holding
, Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA