Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| ICBC Turkey Bank
|3,32
|2,67
|24,34
|Pegasus
|35,20
|29,60
|18,92
| Netaş Telekom.
|6,53
|5,68
|14,96
|MLP Sağlık
|12,27
|10,70
|14,67
|Odaş Elektrik
|1,35
|1,19
|13,45
|Şok Marketler
|8,78
|7,89
|11,28
|Türk Telekom
|4,64
|4,17
|11,27
|Çelebi
|82,70
|74,50
|11,01
| Migros Ticaret
|12,89
|11,63
|10,83
|Tüpraş
|131,00
|118,20
|10,83
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|6,20
|6,50
|-4,62
|Çemtaş
|4,82
|5,00
|-3,60
|T. Halk Bankası
|5,30
|5,40
|-1,85
|GSD Holding
|0,81
|0,82
|-1,22
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,94
|12,05
|-0,91
|Soda Sanayii
|6,95
|7,01
|-0,90
|İş Fin.Kir.
|4,97
|5,00
|-0,60
|Ereğli Demir Çelik
|7,25
|7,28
|-0,41
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,70
|0,00
|Özderici GMYO
|0,67
|0,67
|0,00
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Garanti Bankası
|4.103.161.213
|
|
|Türk Hava Yolları
|4.044.937.435
|
|
|T. Halk Bankası
|1.577.969.881
|
|
|Petkim
|1.417.375.988
|
|
|Akbank
|1.228.264.858
|
|
| İş Bankası (C)
|1.061.414.904
|
|
|Aselsan
|1.043.343.654
|
|
| Koza Madencilik
|1.018.909.786
|
|
| Sasa Polyester
|869.631.399
|
|
| Kardemir (D)
|836.207.703
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Industrial and Commercial Bank of China
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