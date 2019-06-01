01.06.2019 11:26
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Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 3,32...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 3,32 2,67 24,34
Pegasus 35,20 29,60 18,92
Netaş Telekom. 6,53 5,68 14,96
MLP Sağlık 12,27 10,70 14,67
Odaş Elektrik 1,35 1,19 13,45
Şok Marketler 8,78 7,89 11,28
Türk Telekom 4,64 4,17 11,27
Çelebi 82,70 74,50 11,01
Migros Ticaret 12,89 11,63 10,83
Tüpraş 131,00 118,20 10,83
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 6,20 6,50 -4,62
Çemtaş 4,82 5,00 -3,60
T. Halk Bankası 5,30 5,40 -1,85
GSD Holding 0,81 0,82 -1,22
Kordsa Teknik Tekstil 11,94 12,05 -0,91
Soda Sanayii 6,95 7,01 -0,90
İş Fin.Kir. 4,97 5,00 -0,60
Ereğli Demir Çelik 7,25 7,28 -0,41
Çemaş Döküm 0,70 0,70 0,00
Özderici GMYO 0,67 0,67 0,00
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 4.103.161.213
Türk Hava Yolları 4.044.937.435
T. Halk Bankası 1.577.969.881
Petkim 1.417.375.988
Akbank 1.228.264.858
İş Bankası (C) 1.061.414.904
Aselsan 1.043.343.654
Koza Madencilik 1.018.909.786
Sasa Polyester 869.631.399
Kardemir (D) 836.207.703

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
Industrial and Commercial Bank of China, Borsa İstanbul, Ekonomi