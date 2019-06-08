Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turkcell
|12,85
|11,64
|10,40
|İpek Doğal Enerji
|5,09
|4,70
|8,30
|Polisan Holding
|2,46
|2,29
|7,42
|Metro Holding
|1,06
|0,99
|7,07
|Akbank
|6,38
|5,98
|6,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|1,99
|6,53
|Tekfen Holding
|26,44
|24,88
|6,27
|Koza Madencilik
|7,38
|6,95
|6,19
|Özderici GMYO
|0,71
|0,67
|5,97
|Garanti Bankası
|8,40
|7,93
|5,93
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tüpraş
|126,90
|131,00
|-3,13
|Bera Holding
|1,81
|1,84
|-1,63
|Odaş Elektrik
|1,33
|1,35
|-1,48
|Netaş Telekom.
|6,46
|6,53
|-1,07
|Emlak Konut GMYO
|1,13
|1,14
|-0,88
|İttifak Holding
|6,16
|6,20
|-0,65
|Vestel
|9,70
|9,75
|-0,51
|Galatasaray Sportif
|1,41
|1,41
|0,00
|Sasa Polyester
|6,23
|6,23
|0,00
|Doğan Holding
|1,07
|1,07
|0,00
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Garanti Bankası
|1.126.661.645
|
|
|Türk Hava Yolları
|1.029.141.344
|
|
|İş Bankası (C)
|408.742.033
|
|
|T. Halk Bankası
|335.204.564
|
|
|Akbank
|327.652.438
|
|
|Koza Madencilik
|309.547.099
|
|
|Petkim
|274.545.264
|
|
|Yapı ve Kredi Bank.
|220.153.894
|
|
|Turkcell
|219.338.997
|
|
|Aselsan
|213.965.400
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul
, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş
, Ekonomi