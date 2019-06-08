08.06.2019 11:11
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Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 12,85 11,64...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turkcell 12,85 11,64 10,40
İpek Doğal Enerji 5,09 4,70 8,30
Polisan Holding 2,46 2,29 7,42
Metro Holding 1,06 0,99 7,07
Akbank 6,38 5,98 6,69
Yapı ve Kredi Bank. 2,12 1,99 6,53
Tekfen Holding 26,44 24,88 6,27
Koza Madencilik 7,38 6,95 6,19
Özderici GMYO 0,71 0,67 5,97
Garanti Bankası 8,40 7,93 5,93
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tüpraş 126,90 131,00 -3,13
Bera Holding 1,81 1,84 -1,63
Odaş Elektrik 1,33 1,35 -1,48
Netaş Telekom. 6,46 6,53 -1,07
Emlak Konut GMYO 1,13 1,14 -0,88
İttifak Holding 6,16 6,20 -0,65
Vestel 9,70 9,75 -0,51
Galatasaray Sportif 1,41 1,41 0,00
Sasa Polyester 6,23 6,23 0,00
Doğan Holding 1,07 1,07 0,00
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.126.661.645
Türk Hava Yolları 1.029.141.344
İş Bankası (C) 408.742.033
T. Halk Bankası 335.204.564
Akbank 327.652.438
Koza Madencilik 309.547.099
Petkim 274.545.264
Yapı ve Kredi Bank. 220.153.894
Turkcell 219.338.997
Aselsan 213.965.400
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
Borsa İstanbul, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi