15.06.2019 11:09
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Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 13,70 11,89 15,22 ...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Parsan13,7011,8915,22
Polisan Holding2,772,4612,60
Park Elek.Madencilik2,182,009,00
Çelebi91,4084,408,29
Sasa Polyester6,726,237,87
Alarko Holding3,112,897,61
Global Yat. Holding3,082,906,21
Karsan Otomotiv1,211,146,14
Ege Endüstri482,40455,205,98
Hektaş12,6912,025,57
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.4,514,99-9,62
ICBC Turkey Bank3,073,36-8,63
Metro Holding0,971,06-8,49
Vakıflar Bankası3,583,89-7,97
Anadolu Efes18,5019,99-7,45
Tüpraş117,50126,90-7,41
MLP Sağlık11,8212,64-6,49
Garanti Bankası7,868,40-6,43
Trakya Cam2,722,89-5,88
Aselsan17,6418,70-5,67
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası5.265.195.330
Türk Hava Yolları3.921.308.191
Petkim1.736.779.655
Akbank1.517.870.298
Kardemir (D)1.285.219.507
T. Halk Bankası1.277.159.593
İş Bankası (C)1.072.213.241
Yapı ve Kredi Bank.934.166.055
Aselsan918.340.248
Koza Madencilik904.775.548
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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