22.06.2019 11:26
Haberler » Ekonomi » Haber

Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 7,20...

Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İttifak Holding7,206,1417,26
Vestel11,6810,1614,96
Çelebi103,0091,4012,69
Akbank6,726,0610,89
İpek Doğal Enerji5,625,0710,85
Yapı ve Kredi Bank.2,332,1110,43
İş Bankası (C)5,625,0910,41
Trabzonspor Sportif0,990,9010,00
Arçelik19,3717,659,75
Garanti Bankası8,557,868,78
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Polisan Holding2,272,77-18,05
İş Fin.Kir.3,754,51-16,85
Koza Madencilik7,277,78-6,56
Tat Gıda4,304,50-4,44
Global Yat. Holding2,973,08-3,57
Enerjisa Enerji5,195,35-2,99
Tüpraş114,10117,50-2,89
İhlas Holding0,420,43-2,33
Bim Mağazalar77,7078,95-1,58
Soda Sanayii6,856,96-1,58
(BIST 100) En yüksek işlem hacmiHaftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası6.323.827.133
Türk Hava Yolları4.666.384.834
Akbank1.820.975.906
Kardemir (D)1.722.413.317
Petkim1.577.647.625
T. Halk Bankası1.445.201.341
Vakıflar Bankası1.331.170.283
Aselsan1.248.929.353
İş Bankası (C)1.226.653.091
Yapı ve Kredi Bank.1.072.264.522
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)
Kaynak: AA
İttifak Holding , Borsa İstanbul , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
12:16 Gıda ihracatçıları Amerika'da 1 milyar dolara koşuyor
12:07 Barzani: Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir süreç başlayacak
12:05 Lapseki'de kirazla yüzü gülen üretici, şeftaliden de umutlu
11:52 TVF, Vestel ile iş birliğini 2 yıl uzattı
11:50 Vestel iki yıl daha Türk voleybolunun ana sponsoru oldu
11:50 Yumurta üreticisi çözüm bekliyor
11:50 Sebze- meyve fiyatları dip yaptı