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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik.

03.08.2019 11:09 Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik. 3,65 3,21 13,71
Türk Traktör 35,00 31,06 12,69
İndeks Bilgisayar 8,32 7,57 9,91
Polisan Holding 2,38 2,18 9,17
Doğan Holding 1,31 1,20 9,17
Parsan 16,56 15,18 9,09
İhlas Holding 0,49 0,45 8,89
İhlas Gayrimenkul 1,02 0,95 7,37
Park Elek.Madencilik 3,09 2,88 7,29
Netaş Telekom. 7,63 7,19 6,12
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Arçelik 17,19 21,00 -18,14
Türk Telekom 5,21 5,73 -9,08
T. Halk Bankası 5,73 6,28 -8,76
İş Fin.Kir. 2,44 2,67 -8,61
Turkcell 12,25 13,27 -7,69
Vakıflar Bankası 4,71 5,08 -7,28
Trakya Cam 2,68 2,89 -7,27
İttifak Holding 5,80 6,25 -7,20
Tekfen Holding 23,34 25,10 -7,01
Aksa Enerji 2,28 2,45 -6,94
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 5.179.606.308
Garanti Bankası 4.303.372.003
Aselsan 1.991.956.531
T. Halk Bankası 1.858.982.175
Akbank 1.469.432.310
Vakıflar Bankası 1.216.898.603
Petkim 985.386.066
Tüpraş 923.351.725
Koza Madencilik 910.229.288
Yapı ve Kredi Bank. 736.071.943

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, Türk Traktör, Ekonomi

Kaynak: AA

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