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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 8,37...

10.08.2019 11:06 Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 8,37 7,10 17,89
İpek Doğal Enerji 5,91 5,10 15,88
Anadolu Efes 24,08 21,20 13,58
Pegasus 54,80 48,46 13,08
Koza Altın 62,80 56,10 11,94
Aksa Enerji 2,52 2,28 10,53
Odaş Elektrik 1,57 1,44 9,03
Türk Telekom 5,64 5,21 8,25
İhlas Holding 0,53 0,49 8,16
Migros Ticaret 18,30 17,01 7,58
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Parsan 13,94 16,56 -15,82
Netaş Telekom. 6,71 7,63 -12,06
Çemtaş 4,94 5,59 -11,63
Şişe Cam 4,31 4,79 -10,02
Kordsa Teknik Tekstil 11,21 12,39 -9,52
Aselsan 17,21 18,91 -8,99
Soda Sanayii 5,62 6,16 -8,77
Anadolu Cam 2,54 2,77 -8,30
Gözde Girişim 2,63 2,84 -7,39
Petkim 3,53 3,81 -7,35
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 4.733.896.256
Garanti Bankası 4.575.302.223
Aselsan 1.547.090.413
Akbank 1.502.830.502
Koza Madencilik 1.473.233.194
T. Halk Bankası 1.308.102.476
Petkim 1.148.579.224
Vakıflar Bankası 1.090.906.218
İş Bankası (C) 1.006.113.715
Tüpraş 717.122.308

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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