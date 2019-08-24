Yatırımcı rehberi (10)

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 13,59 11,83 14,88 Pegasus 69,30 60,45 14,64 Gübre Fabrik. 4,06 3,70 9,73 Anadolu Cam 2,55 2,35 8,51 Trakya Cam 2,54 2,35 8,09 Coca Cola İçecek 35,70 33,12 7,79 T. Halk Bankası 5,65 5,26 7,41 Soda Sanayii 5,64 5,26 7,22 Vestel 10,63 9,92 7,16 Park Elek.Madencilik 3,01 2,82 6,74 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,82 1,08 -24,07 Odaş Elektrik 1,40 1,65 -15,15 Koza Madencilik 8,13 8,92 -8,86 İndeks Bilgisayar 7,31 7,97 -8,28 Kerevitaş Gıda 1,97 2,12 -7,08 Tukaş 4,37 4,66 -6,22 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,54 1,64 -6,10 Yataş 5,29 5,61 -5,70 Tofaş Oto. Fab. 17,80 18,85 -5,57 Şok Marketler 10,75 11,38 -5,54 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.569.205.341 Türk Hava Yolları 4.489.123.861 Aselsan 1.952.199.193 Pegasus 1.488.350.974 T. Halk Bankası 1.302.968.946 Akbank 1.278.493.144 Koza Madencilik 1.266.630.556 Vakıflar Bankası 1.048.574.449 Tüpraş 963.412.683 İş Bankası (C) 904.100.297

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)