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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 13,59...

24.08.2019 11:06 Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 13,59 11,83 14,88
Pegasus 69,30 60,45 14,64
Gübre Fabrik. 4,06 3,70 9,73
Anadolu Cam 2,55 2,35 8,51
Trakya Cam 2,54 2,35 8,09
Coca Cola İçecek 35,70 33,12 7,79
T. Halk Bankası 5,65 5,26 7,41
Soda Sanayii 5,64 5,26 7,22
Vestel 10,63 9,92 7,16
Park Elek.Madencilik 3,01 2,82 6,74
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,82 1,08 -24,07
Odaş Elektrik 1,40 1,65 -15,15
Koza Madencilik 8,13 8,92 -8,86
İndeks Bilgisayar 7,31 7,97 -8,28
Kerevitaş Gıda 1,97 2,12 -7,08
Tukaş 4,37 4,66 -6,22
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,54 1,64 -6,10
Yataş 5,29 5,61 -5,70
Tofaş Oto. Fab. 17,80 18,85 -5,57
Şok Marketler 10,75 11,38 -5,54
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 4.569.205.341
Türk Hava Yolları 4.489.123.861
Aselsan 1.952.199.193
Pegasus 1.488.350.974
T. Halk Bankası 1.302.968.946
Akbank 1.278.493.144
Koza Madencilik 1.266.630.556
Vakıflar Bankası 1.048.574.449
Tüpraş 963.412.683
İş Bankası (C) 904.100.297

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, Madencilik, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

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