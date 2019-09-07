Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,08
|0,71
|52,11
|Özderici GMYO
|1,07
|0,80
|33,75
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|1,47
|25,85
|Yataş
|6,14
|5,47
|12,25
|Türk Traktör
|39,00
|34,76
|12,20
|Migros Ticaret
|20,56
|18,45
|11,44
|Göltaş Çimento
|11,71
|10,52
|11,31
|Bera Holding
|2,02
|1,84
|9,78
|Odaş Elektrik
|1,69
|1,54
|9,74
|Anadolu Grubu Holding
|14,00
|12,80
|9,37
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Efes
|23,72
|25,58
|-7,27
|Pegasus
|65,95
|70,90
|-6,98
|Koza Altın
|64,30
|68,40
|-5,99
|Koza Madencilik
|7,80
|8,18
|-4,65
|İpek Doğal Enerji
|5,93
|6,09
|-2,63
|Enka İnşaat
|5,67
|5,80
|-2,24
|Sabancı Holding
|8,68
|8,77
|-1,03
|Tekfen Holding
|20,56
|20,72
|-0,77
|TAV Havalimanları
|23,42
|23,60
|-0,76
|Ford Otosan
|58,50
|58,75
|-0,43
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Türk Hava Yolları
|5.371.599.955
|
|
|Garanti Bankası
|4.475.372.096
|
|
|Aselsan
|2.454.061.775
|
|
|T. Halk Bankası
|1.718.018.233
|
|
|Akbank
|1.363.363.978
|
|
|Petkim
|1.299.193.941
|
|
|Vakıflar Bankası
|1.120.100.646
|
|
|Pegasus
|1.090.573.450
|
|
|İş Bankası (C)
|1.081.148.298
|
|
|Kardemir (D)
|1.079.066.910
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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