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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol...

21.09.2019 11:16Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol12,4110,3819,56
Çemaş Döküm1,201,0217,65
Konya Çimento218,00186,1017,14
Tukaş5,344,8210,79
Gübre Fabrik.4,914,528,63
Mavi Giyim42,1639,227,50
Alarko GMYO48,0244,847,09
Metro Holding1,941,826,59
Anadolu Cam2,952,795,73
Şok Marketler11,2810,675,72
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Parsan12,3114,22-13,43
Tekfen Holding18,8120,88-9,91
Vestel10,0211,10-9,73
Yapı ve Kredi Bank.2,332,56-8,98
Gersan Elektrik2,212,42-8,68
Bera Holding2,102,28-7,89
Türk Hava Yolları11,3912,34-7,70
Petkim3,413,66-6,83
İş Bankası (C)5,856,25-6,40
Beşiktaş Futbol Yat.1,711,82-6,04
(BIST 100) En yüksek işlem hacmiHaftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları8.135.296.060
Garanti Bankası5.636.786.606
T. Halk Bankası2.496.237.097
Türk Telekom1.801.768.918
Aselsan1.744.773.290
Petkim1.728.836.887
Akbank1.705.700.004
Koza Madencilik1.395.485.233
Pegasus1.263.405.073
İş Bankası (C)1.173.454.484

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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