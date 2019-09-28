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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 5,25...

28.09.2019 11:12Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İttifak Holding5,254,3022,09
Adese Alışveriş Ticaret2,381,9522,05
Akbank8,277,3612,36
Garanti Bankası10,339,2711,43
Polisan Holding2,702,4510,20
Çemaş Döküm1,311,209,17
Gübre Fabrik.5,364,919,16
İpek Doğal Enerji6,776,219,02
Eczacıbaşı İlaç3,102,858,77
Mavi Giyim45,8242,168,68
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento212,70218,00-2,43
Odaş Elektrik1,691,73-2,31
TAV Havalimanları22,8623,38-2,22
Gözde Girişim3,373,41-1,17
Netaş Telekom.9,409,50-1,05
Şok Marketler11,2011,28-0,71
Otokar131,40132,00-0,45
Ege Endüstri463,60465,60-0,43
Çelebi98,1598,55-0,41
Ülker Bisküvi20,0420,12-0,40
(BIST 100) En yüksek işlem hacmiHaftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları5.545.933.702
Garanti Bankası5.272.214.929
T. Halk Bankası1.952.856.304
Akbank1.743.294.556
Aselsan1.729.225.615
Türk Telekom1.441.720.480
Koza Madencilik1.283.613.519
Tüpraş1.215.496.135
İş Bankası (C)1.183.615.642
Petkim1.178.838.394

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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