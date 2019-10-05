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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 8,39...

05.10.2019 11:08Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv8,396,6426,36
ICBC Turkey Bank4,303,7614,36
İhlas Holding0,570,5014,00
Kerevitaş Gıda2,582,2912,66
Tofaş Oto. Fab.22,1019,6912,24
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,460,4112,20
Tümosan Motor ve Traktör4,914,4211,09
Güneş Sigorta1,791,649,15
Ege Endüstri505,20463,608,97
Gözde Girişim3,643,378,01
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,191,31-9,16
Vakıflar Bankası4,875,33-8,63
İttifak Holding4,805,25-8,57
Şekerbank1,031,10-6,36
Türk Telekom5,475,82-6,01
Hektaş14,8615,77-5,77
Emlak Konut GMYO1,331,41-5,67
T. Halk Bankası6,266,62-5,44
Sabancı Holding9,129,62-5,20
MLP Sağlık14,1714,92-5,03
(BIST 100) En yüksek işlem hacmiHaftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları7.755.609.958
Garanti Bankası5.117.834.302
T. Halk Bankası2.561.697.487
Akbank2.177.532.063
Aselsan1.829.977.484
Vakıflar Bankası1.655.930.645
Petkim1.486.936.060
Tüpraş1.141.719.617
Koza Madencilik1.135.082.914
Kardemir (D)1.089.320.715

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Industrial and Commercial Bank of China, Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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