Yatırımcı rehberi (10)

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 8,39 6,64 26,36 ICBC Turkey Bank 4,30 3,76 14,36 İhlas Holding 0,57 0,50 14,00 Kerevitaş Gıda 2,58 2,29 12,66 Tofaş Oto. Fab. 22,10 19,69 12,24 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,41 12,20 Tümosan Motor ve Traktör 4,91 4,42 11,09 Güneş Sigorta 1,79 1,64 9,15 Ege Endüstri 505,20 463,60 8,97 Gözde Girişim 3,64 3,37 8,01 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,19 1,31 -9,16 Vakıflar Bankası 4,87 5,33 -8,63 İttifak Holding 4,80 5,25 -8,57 Şekerbank 1,03 1,10 -6,36 Türk Telekom 5,47 5,82 -6,01 Hektaş 14,86 15,77 -5,77 Emlak Konut GMYO 1,33 1,41 -5,67 T. Halk Bankası 6,26 6,62 -5,44 Sabancı Holding 9,12 9,62 -5,20 MLP Sağlık 14,17 14,92 -5,03 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 7.755.609.958 Garanti Bankası 5.117.834.302 T. Halk Bankası 2.561.697.487 Akbank 2.177.532.063 Aselsan 1.829.977.484 Vakıflar Bankası 1.655.930.645 Petkim 1.486.936.060 Tüpraş 1.141.719.617 Koza Madencilik 1.135.082.914 Kardemir (D) 1.089.320.715

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)