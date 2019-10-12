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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,14...

12.10.2019 11:06Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding2,141,978,63
TAV Havalimanları24,8423,804,37
Ereğli Demir Çelik6,906,683,29
Trakya Cam2,922,833,18
İskenderun Demir Çelik6,236,062,81
Hektaş15,1014,861,62
Soda Sanayii5,865,771,56
Afyon Çimento4,324,261,41
Pegasus61,6561,100,90
Enka İnşaat5,805,760,69
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tukaş4,386,22-29,58
Park Elek.Madencilik3,064,21-27,32
Fenerbahçe Futbol11,2113,60-17,57
İttifak Holding4,104,80-14,58
Doğuş Otomotiv7,238,39-13,83
Torunlar GMYO1,611,85-12,97
Netaş Telekom.8,7510,00-12,50
Ülker Bisküvi18,3820,86-11,89
Verusa Holding14,7816,58-10,86
Anadolu Efes20,1022,48-10,59
(BIST 100) En yüksek işlem hacmiHaftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları9.618.445.461
Garanti Bankası7.670.393.072
T. Halk Bankası2.928.600.274
Akbank2.896.848.167
Vakıflar Bankası1.711.517.884
Aselsan1.554.765.464
Tüpraş1.490.252.562
Kardemir (D)1.444.828.042
Petkim1.266.302.697
İş Bankası (C)1.250.545.150

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, Metro Holding, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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