Yatırımcı rehberi (10)

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,14 1,97 8,63 TAV Havalimanları 24,84 23,80 4,37 Ereğli Demir Çelik 6,90 6,68 3,29 Trakya Cam 2,92 2,83 3,18 İskenderun Demir Çelik 6,23 6,06 2,81 Hektaş 15,10 14,86 1,62 Soda Sanayii 5,86 5,77 1,56 Afyon Çimento 4,32 4,26 1,41 Pegasus 61,65 61,10 0,90 Enka İnşaat 5,80 5,76 0,69 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,38 6,22 -29,58 Park Elek.Madencilik 3,06 4,21 -27,32 Fenerbahçe Futbol 11,21 13,60 -17,57 İttifak Holding 4,10 4,80 -14,58 Doğuş Otomotiv 7,23 8,39 -13,83 Torunlar GMYO 1,61 1,85 -12,97 Netaş Telekom. 8,75 10,00 -12,50 Ülker Bisküvi 18,38 20,86 -11,89 Verusa Holding 14,78 16,58 -10,86 Anadolu Efes 20,10 22,48 -10,59 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 9.618.445.461 Garanti Bankası 7.670.393.072 T. Halk Bankası 2.928.600.274 Akbank 2.896.848.167 Vakıflar Bankası 1.711.517.884 Aselsan 1.554.765.464 Tüpraş 1.490.252.562 Kardemir (D) 1.444.828.042 Petkim 1.266.302.697 İş Bankası (C) 1.250.545.150

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)