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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,39...

19.10.2019 11:06Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding2,392,1411,68
Fenerbahçe Futbol12,3011,219,72
Deva Holding7,106,519,06
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,450,427,14
Tukaş4,684,386,85
Doğan Holding1,711,616,21
Kerevitaş Gıda2,662,515,98
Beşiktaş Futbol Yat.1,731,645,49
Verusa Holding15,5614,785,28
Anadolu Grubu Holding14,2913,654,69
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İpek Doğal Enerji5,756,51-11,67
Koza Madencilik8,279,25-10,59
Alarko Holding4,625,12-9,77
Tekfen Holding16,9118,35-7,85
Yataş5,906,26-5,75
Emlak Konut GMYO1,201,27-5,51
Kordsa Teknik Tekstil11,1611,77-5,18
Park Elek.Madencilik2,913,06-4,90
Ereğli Demir Çelik6,596,90-4,49
Sabancı Holding8,629,01-4,33
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları6.075.484.114
Garanti Bankası3.945.143.697
Aselsan1.792.523.810
Akbank1.644.573.197
Tüpraş1.605.685.756
Ereğli Demir Çelik1.134.044.029
Koza Madencilik1.044.656.040
Vakıflar Bankası924.483.230
T. Halk Bankası879.833.604
Petkim864.303.921
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, Metro Holding, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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