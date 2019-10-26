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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,85...

26.10.2019 11:22Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding2,852,3919,25
Doğuş Otomotiv8,417,0619,12
Tukaş5,424,6815,81
İş Fin.Kir.2,502,1814,68
Göltaş Çimento14,0212,6011,27
Afyon Çimento4,764,2910,96
İpek Doğal Enerji6,345,7510,26
Aksa10,089,258,97
MLP Sağlık15,0513,878,51
Verusa Holding16,8615,568,35
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Park Elek.Madencilik2,692,91-7,56
İhlas Gayrimenkul0,790,85-7,06
Beşiktaş Futbol Yat.1,641,73-5,20
Polisan Holding2,582,67-3,37
Şok Marketler9,559,82-2,75
Çelebi98,85101,50-2,61
Akbank7,137,30-2,33
T. Halk Bankası5,525,64-2,13
İhlas Holding0,500,51-1,96
Alarko GMYO49,3050,20-1,79
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları5.842.482.815
Garanti Bankası2.551.244.978
Akbank2.184.601.469
Aselsan1.924.213.474
Kardemir (D)1.220.081.594
İş Fin.Kir.1.181.633.147
Tüpraş1.124.703.483
Petkim1.053.874.546
Koza Madencilik1.030.044.035
Ereğli Demir Çelik1.005.763.044
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Doğuş Otomotiv, Metro Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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