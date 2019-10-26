Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|2,85
|2,39
|19,25
|Doğuş Otomotiv
|8,41
|7,06
|19,12
|Tukaş
|5,42
|4,68
|15,81
|İş Fin.Kir.
|2,50
|2,18
|14,68
|Göltaş Çimento
|14,02
|12,60
|11,27
|Afyon Çimento
|4,76
|4,29
|10,96
|İpek Doğal Enerji
|6,34
|5,75
|10,26
|Aksa
|10,08
|9,25
|8,97
|MLP Sağlık
|15,05
|13,87
|8,51
|Verusa Holding
|16,86
|15,56
|8,35
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|2,91
|-7,56
|İhlas Gayrimenkul
|0,79
|0,85
|-7,06
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|1,73
|-5,20
|Polisan Holding
|2,58
|2,67
|-3,37
|Şok Marketler
|9,55
|9,82
|-2,75
|Çelebi
|98,85
|101,50
|-2,61
|Akbank
|7,13
|7,30
|-2,33
|T. Halk Bankası
|5,52
|5,64
|-2,13
|İhlas Holding
|0,50
|0,51
|-1,96
|Alarko GMYO
|49,30
|50,20
|-1,79
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.842.482.815
|Garanti Bankası
|2.551.244.978
|Akbank
|2.184.601.469
|Aselsan
|1.924.213.474
|Kardemir (D)
|1.220.081.594
|İş Fin.Kir.
|1.181.633.147
|Tüpraş
|1.124.703.483
|Petkim
|1.053.874.546
|Koza Madencilik
|1.030.044.035
|Ereğli Demir Çelik
|1.005.763.044
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)