Yatırımcı rehberi (10)

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,85 2,39 19,25 Doğuş Otomotiv 8,41 7,06 19,12 Tukaş 5,42 4,68 15,81 İş Fin.Kir. 2,50 2,18 14,68 Göltaş Çimento 14,02 12,60 11,27 Afyon Çimento 4,76 4,29 10,96 İpek Doğal Enerji 6,34 5,75 10,26 Aksa 10,08 9,25 8,97 MLP Sağlık 15,05 13,87 8,51 Verusa Holding 16,86 15,56 8,35 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Park Elek.Madencilik 2,69 2,91 -7,56 İhlas Gayrimenkul 0,79 0,85 -7,06 Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,73 -5,20 Polisan Holding 2,58 2,67 -3,37 Şok Marketler 9,55 9,82 -2,75 Çelebi 98,85 101,50 -2,61 Akbank 7,13 7,30 -2,33 T. Halk Bankası 5,52 5,64 -2,13 İhlas Holding 0,50 0,51 -1,96 Alarko GMYO 49,30 50,20 -1,79 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.842.482.815 Garanti Bankası 2.551.244.978 Akbank 2.184.601.469 Aselsan 1.924.213.474 Kardemir (D) 1.220.081.594 İş Fin.Kir. 1.181.633.147 Tüpraş 1.124.703.483 Petkim 1.053.874.546 Koza Madencilik 1.030.044.035 Ereğli Demir Çelik 1.005.763.044

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)