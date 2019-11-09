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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

09.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:10Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yat.2,171,7325,43
Bera Holding3,713,1816,67
ICBC Turkey Bank4,784,1614,90
Güneş Sigorta1,871,6612,65
Ereğli Demir Çelik7,256,5011,54
T. Halk Bankası5,775,2010,96
Türk Hava Yolları12,8011,5710,63
Türk Telekom6,626,0110,15
Tukaş6,465,909,49
Tofaş Oto. Fab.24,0022,009,09
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Verusa Holding15,3217,35-11,70
Sasa Polyester6,176,85-9,93
Odaş Elektrik1,501,65-9,09
Hektaş5,976,28-4,94
Afyon Çimento4,384,59-4,58
Doğtaş Kelebek Mobilya1,111,15-3,48
Metro Holding2,252,32-3,02
İhlas Gayrimenkul0,710,73-2,74
Doğan Holding1,681,72-2,33
İpek Doğal Enerji6,276,41-2,18
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları6.816.836.791
Aselsan2.036.685.569
Petkim1.961.112.750
Garanti Bankası1.907.202.865
Kardemir (D)1.515.795.717
Ereğli Demir Çelik1.346.826.013
Akbank1.187.790.851
T. Halk Bankası1.064.449.344
Fenerbahçe Futbol1.059.534.025
Türk Telekom1.045.972.429

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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