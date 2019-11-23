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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 71,85...

23.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:06Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
GMYO71,8558,8522,09
Tukaş7,626,3320,38
Doğtaş Kelebek Mobilya1,361,1617,24
Gersan Elektrik2,682,3613,56
Eczacıbaşı İlaç3,413,0312,54
Aksa Enerji3,543,1811,32
Emlak Konut GMYO1,461,3210,61
T.S.K.B.1,010,938,60
Albaraka Türk1,331,238,13
Konya Çimento227,30210,308,08
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding1,361,85-26,49
Gübre Fabrik.6,116,65-8,12
Otokar141,50150,40-5,92
Doğuş Otomotiv8,979,41-4,68
İttifak Holding3,703,86-4,15
Koza Altın74,3577,45-4,00
İpek Doğal Enerji6,646,85-3,07
İş Fin.Kir.2,672,75-2,91
Sasa Polyester6,266,44-2,80
Migros Ticaret22,8023,42-2,65
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları9.197.100.306
Aselsan2.123.895.257
Petkim2.056.565.639
Garanti Bankası1.999.548.062
Tüpraş1.533.474.126
Kardemir (D)1.462.852.330
Pegasus1.228.207.818
Şişe Cam1.152.156.622
Vakıflar Bankası1.146.247.129
Emlak Konut GMYO1.133.011.997

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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