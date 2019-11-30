Yatırımcı rehberi (10)

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 2,91 2,19 32,88 Netaş Telekom. 12,65 10,20 24,02 İhlas Holding 0,78 0,63 23,81 Tukaş 8,65 7,62 13,52 Afyon Çimento 5,22 4,62 12,99 Gübre Fabrik. 6,82 6,11 11,62 Alarko GMYO 79,10 71,85 10,09 Şekerbank 1,18 1,08 9,26 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,79 8,86 Doğuş Otomotiv 9,75 8,97 8,70 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 3,55 4,00 -11,25 Türk Telekom 6,76 7,11 -4,92 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,42 -4,76 Yapı ve Kredi Bank. 2,40 2,51 -4,38 Gözde Girişim 3,98 4,15 -4,10 Pegasus 72,55 75,55 -3,97 Koza Madencilik 9,19 9,51 -3,36 Petkim 3,59 3,71 -3,23 Aselsan 18,67 19,26 -3,06 Migros Ticaret 22,12 22,80 -2,98 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 8.814.258.834 Garanti Bankası 2.043.370.274 Kardemir (D) 1.937.213.948 Aselsan 1.837.544.211 Şişe Cam 1.756.167.106 Petkim 1.587.605.419 Ereğli Demir Çelik 1.573.038.593 Tüpraş 1.264.590.343 Vakıflar Bankası 952.337.879 Akbank 921.868.930

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)