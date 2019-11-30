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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

30.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:36Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yat.2,912,1932,88
Telekom.12,6510,2024,02
İhlas Holding0,780,6323,81
Tukaş8,657,6213,52
Afyon Çimento5,224,6212,99
Gübre Fabrik.6,826,1111,62
Alarko GMYO79,1071,8510,09
Şekerbank1,181,089,26
İhlas Gayrimenkul0,860,798,86
Doğuş Otomotiv9,758,978,70
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding3,554,00-11,25
Türk Telekom6,767,11-4,92
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,400,42-4,76
Yapı ve Kredi Bank.2,402,51-4,38
Gözde Girişim3,984,15-4,10
Pegasus72,5575,55-3,97
Koza Madencilik9,199,51-3,36
Petkim3,593,71-3,23
Aselsan18,6719,26-3,06
Migros Ticaret22,1222,80-2,98
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları8.814.258.834
Garanti Bankası2.043.370.274
Kardemir (D)1.937.213.948
Aselsan1.837.544.211
Şişe Cam1.756.167.106
Petkim1.587.605.419
Ereğli Demir Çelik1.573.038.593
Tüpraş1.264.590.343
Vakıflar Bankası952.337.879
Akbank921.868.930

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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