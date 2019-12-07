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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 95,40...

07.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:18Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
GMYO95,4079,1020,61
Doğtaş Kelebek Mobilya1,671,4118,44
Odaş Elektrik1,861,5817,72
Çelebi113,5096,9017,13
Galatasaray Sportif2,201,8817,02
Çemaş Döküm1,401,2016,67
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,460,4015,00
GSD Holding1,291,1314,16
Torunlar GMYO2,672,3513,62
Global Yat. Holding4,684,1213,59
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
MLP Sağlık14,8015,47-4,33
İhlas Holding0,750,78-3,85
Tekfen Holding18,2218,90-3,60
Bim Mağazalar45,1646,00-1,83
Tüpraş122,00123,90-1,53
İhlas Gayrimenkul0,850,86-1,16
Otokar148,00149,50-1,00
Vakıflar Bankası5,105,13-0,58
Fenerbahçe Futbol15,8515,92-0,44
Doğuş Otomotiv9,139,14-0,07
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları6.317.939.607
Aselsan3.368.941.180
Garanti Bankası2.054.757.551
Ereğli Demir Çelik1.501.022.751
İş Fin.Kir.1.463.785.158
Petkim1.446.555.779
Kardemir (D)1.437.408.987
Akbank1.330.129.909
Galatasaray Sportif1.291.365.513
Tüpraş1.265.509.033

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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