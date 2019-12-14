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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 6,39...

14.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:06Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Afyon Çimento6,395,7511,13
Gözde Girişim4,664,2010,95
Tukaş10,609,5710,76
Doğuş Otomotiv10,009,139,53
Odaş Elektrik2,031,869,14
Gübre Fabrik.7,777,138,98
Galatasaray Sportif2,392,208,64
Polisan Holding3,002,778,30
Çemaş Döküm1,491,406,43
Pegasus79,6074,856,35
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding1,311,50-12,67
Verusa Holding17,0418,00-5,33
Doğan Holding1,871,96-4,59
Fenerbahçe Futbol15,2315,85-3,91
Beşiktaş Futbol Yat.2,903,01-3,65
Koza Madencilik9,449,77-3,38
Alarko GMYO92,5595,40-2,99
ICBC Turkey Bank4,895,04-2,98
Bera Holding3,603,71-2,96
Şok Marketler9,629,91-2,93
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları6.935.288.816
Aselsan2.490.482.768
Garanti Bankası2.027.994.478
Petkim2.002.184.589
Kardemir (D)1.621.437.192
İş Fin.Kir.1.509.905.228
Emlak Konut GMYO1.408.253.513
Tüpraş1.390.834.228
Pegasus1.234.520.503
Ereğli Demir Çelik1.201.541.531

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, Afyon Çimento, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

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