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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,43...

11.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:06Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik2,432,0617,96
GMYO96,0584,9013,13
GSD Holding1,631,4512,41
Vakıflar Bankası5,985,3711,36
Yapı ve Kredi Bank.2,692,4310,70
Kartonsan427,00386,7010,42
Albaraka Türk1,701,5410,39
Ülker Bisküvi24,9422,6410,16
Garanti Bankası11,9710,909,82
Doğuş Otomotiv9,979,109,56
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Klimasan Klima18,0719,88-9,10
Batı Çimento3,733,98-6,28
Pegasus78,1083,10-6,02
Logo Yazılım57,3059,35-3,45
Çemtaş7,968,22-3,16
İpek Doğal Enerji8,638,89-2,92
Adana Çimento (A)9,259,52-2,84
Anadolu Hayat Emek.6,676,84-2,49
Koza Madencilik10,3410,57-2,18
Brisa9,179,33-1,71
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları11.646.103.108
Aselsan3.869.595.970
Odaş Elektrik3.056.413.860
Petkim2.842.139.218
T. Halk Bankası2.599.035.601
Kardemir (D)2.594.806.408
Garanti Bankası2.233.710.767
Albaraka Türk1.966.669.264
İpek Doğal Enerji1.914.462.961
İş Fin.Kir.1.706.146.172

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Vakıflar Bankası, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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