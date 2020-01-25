Yatırımcı rehberi (10)

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 12,56 10,83 15,97 Deva Holding 10,59 9,20 15,11 Kartonsan 480,00 420,00 14,29 Güneş Sigorta 2,75 2,43 13,17 Odaş Elektrik 2,03 1,80 12,55 İş Fin.Kir. 4,40 3,93 11,96 Logo Yazılım 65,00 58,35 11,40 Karel Elektronik 18,97 17,08 11,07 İndeks Bilgisayar 12,93 11,76 9,95 İpek Doğal Enerji 9,62 8,76 9,82 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 25,18 26,64 -5,48 Şişe Cam 5,18 5,38 -3,72 Çelebi 101,80 105,40 -3,42 Türk Hava Yolları 14,54 15,03 -3,26 Trakya Cam 3,45 3,56 -3,09 Sabancı Holding 10,27 10,54 -2,56 Ford Otosan 74,10 76,00 -2,50 Tofaş Oto. Fab. 27,82 28,52 -2,45 Aygaz 13,67 14,00 -2,36 İş GMYO 1,82 1,86 -2,15 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 9.052.091.824 İş Fin.Kir. 3.881.046.947 Petkim 3.750.057.451 Kardemir (D) 3.186.689.698 T. Halk Bankası 2.892.673.049 Garanti Bankası 2.375.954.295 İpek Doğal Enerji 2.189.911.681 Aselsan 1.773.005.885 Emlak Konut GMYO 1.564.333.251 Güneş Sigorta 1.562.411.016

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)