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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 12,56...

25.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:08Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv12,5610,8315,97
Deva Holding10,599,2015,11
Kartonsan480,00420,0014,29
Güneş Sigorta2,752,4313,17
Odaş Elektrik2,031,8012,55
İş Fin.Kir.4,403,9311,96
Logo Yazılım65,0058,3511,40
Karel Elektronik18,9717,0811,07
İndeks Bilgisayar12,9311,769,95
İpek Doğal Enerji9,628,769,82
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Migros Ticaret25,1826,64-5,48
Şişe Cam5,185,38-3,72
Çelebi101,80105,40-3,42
Türk Hava Yolları14,5415,03-3,26
Trakya Cam3,453,56-3,09
Sabancı Holding10,2710,54-2,56
Ford Otosan74,1076,00-2,50
Tofaş Oto. Fab.27,8228,52-2,45
Aygaz13,6714,00-2,36
İş GMYO1,821,86-2,15
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları9.052.091.824
İş Fin.Kir.3.881.046.947
Petkim3.750.057.451
Kardemir (D)3.186.689.698
T. Halk Bankası2.892.673.049
Garanti Bankası2.375.954.295
İpek Doğal Enerji2.189.911.681
Aselsan1.773.005.885
Emlak Konut GMYO1.564.333.251
Güneş Sigorta1.562.411.016

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

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