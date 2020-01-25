Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|12,56
|10,83
|15,97
|Deva Holding
|10,59
|9,20
|15,11
|Kartonsan
|480,00
|420,00
|14,29
|Güneş Sigorta
|2,75
|2,43
|13,17
|Odaş Elektrik
|2,03
|1,80
|12,55
|İş Fin.Kir.
|4,40
|3,93
|11,96
|Logo Yazılım
|65,00
|58,35
|11,40
|Karel Elektronik
|18,97
|17,08
|11,07
|İndeks Bilgisayar
|12,93
|11,76
|9,95
|İpek Doğal Enerji
|9,62
|8,76
|9,82
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|25,18
|26,64
|-5,48
|Şişe Cam
|5,18
|5,38
|-3,72
|Çelebi
|101,80
|105,40
|-3,42
|Türk Hava Yolları
|14,54
|15,03
|-3,26
|Trakya Cam
|3,45
|3,56
|-3,09
|Sabancı Holding
|10,27
|10,54
|-2,56
|Ford Otosan
|74,10
|76,00
|-2,50
|Tofaş Oto. Fab.
|27,82
|28,52
|-2,45
|Aygaz
|13,67
|14,00
|-2,36
|İş GMYO
|1,82
|1,86
|-2,15
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|9.052.091.824
|İş Fin.Kir.
|3.881.046.947
|Petkim
|3.750.057.451
|Kardemir (D)
|3.186.689.698
|T. Halk Bankası
|2.892.673.049
|Garanti Bankası
|2.375.954.295
|İpek Doğal Enerji
|2.189.911.681
|Aselsan
|1.773.005.885
|Emlak Konut GMYO
|1.564.333.251
|Güneş Sigorta
|1.562.411.016
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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