Yatırımcı rehberi (10)

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 9,49 8,20 15,73 Bursa Çimento 7,53 6,60 14,09 Vestel 15,77 13,91 13,37 Sasa Polyester 9,22 8,15 13,13 Logo Yazılım 69,95 62,15 12,55 Gübre Fabrik. 11,44 10,25 11,61 Kerevitaş Gıda 3,77 3,41 10,56 Güneş Sigorta 2,83 2,56 10,55 Yataş 9,24 8,40 10,00 Kartonsan 491,00 447,00 9,84 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Cam 4,26 4,74 -10,13 Anadolu Grubu Holding 19,00 20,02 -5,09 Şok Marketler 10,33 10,80 -4,35 Enka İnşaat 6,82 7,05 -3,26 Koza Altın 77,70 80,15 -3,06 Otokar 157,90 162,30 -2,71 Soda Sanayii 6,50 6,65 -2,26 Trakya Cam 3,94 4,03 -2,23 Doğan Holding 2,01 2,04 -1,47 Coca Cola İçecek 45,64 46,30 -1,43 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 9.704.714.951 Şişe Cam 3.211.073.620 Petkim 2.894.429.564 Odaş Elektrik 2.762.397.261 Kardemir (D) 2.398.305.316 Aselsan 2.365.153.738 Garanti Bankası 2.341.847.852 T. Halk Bankası 2.305.574.736 Sasa Polyester 2.098.177.123 İş Fin.Kir. 1.919.513.814

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)