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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 9,49 8,20 15,73 ...

08.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:06Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemtaş9,498,2015,73
Bursa Çimento7,536,6014,09
Vestel15,7713,9113,37
Sasa Polyester9,228,1513,13
Logo Yazılım69,9562,1512,55
Gübre Fabrik.11,4410,2511,61
Kerevitaş Gıda3,773,4110,56
Güneş Sigorta2,832,5610,55
Yataş9,248,4010,00
Kartonsan491,00447,009,84
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Cam4,264,74-10,13
Anadolu Grubu Holding19,0020,02-5,09
Şok Marketler10,3310,80-4,35
Enka İnşaat6,827,05-3,26
Koza Altın77,7080,15-3,06
Otokar157,90162,30-2,71
Soda Sanayii6,506,65-2,26
Trakya Cam3,944,03-2,23
Doğan Holding2,012,04-1,47
Coca Cola İçecek45,6446,30-1,43
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları9.704.714.951
Şişe Cam3.211.073.620
Petkim2.894.429.564
Odaş Elektrik2.762.397.261
Kardemir (D)2.398.305.316
Aselsan2.365.153.738
Garanti Bankası2.341.847.852
T. Halk Bankası2.305.574.736
Sasa Polyester2.098.177.123
İş Fin.Kir.1.919.513.814

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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