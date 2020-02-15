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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik.

15.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:08Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrik.15,6111,4436,45
Aselsan29,0824,4618,89
İş GMYO2,151,9013,16
Sasa Polyester10,219,2210,74
Eczacıbaşı Yatırım12,4611,2910,36
Karsan Otomotiv1,971,818,84
GSD Holding1,781,648,54
Net Holding2,642,467,32
Ford Otosan79,7074,307,27
Vestel16,9115,777,23
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemtaş8,159,49-14,12
Bizim Mağazaları10,2211,30-9,56
Yapı ve Kredi Bank.2,873,11-7,72
Bursa Çimento4,504,84-7,00
İş Bankası (C)6,997,44-6,05
Gözde Girişim4,895,20-5,96
Kartonsan462,60491,00-5,78
Şekerbank1,321,40-5,71
MLP Sağlık17,5518,60-5,65
Şok Marketler9,7810,33-5,32
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları11.680.011.356
Aselsan8.432.843.181
Garanti Bankası2.815.395.234
Petkim2.636.803.821
Yapı ve Kredi Bank.2.387.631.024
Tüpraş2.339.512.682
T. Halk Bankası2.267.737.528
İş Fin.Kir.2.038.944.844
Odaş Elektrik2.028.980.966
Kardemir (D)1.999.753.941

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Aselsan, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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