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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik.

22.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:10Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrik.18,3015,6117,23
Madencilik12,5411,3710,29
Logo Yazılım73,4067,009,55
Koza Altın82,3077,855,72
Türk Telekom8,668,254,97
Türk Traktör61,4060,002,33
Bim Mağazalar48,4847,541,98
Doğan Holding1,981,951,54
Tüpraş111,10110,001,00
Aksigorta6,566,510,77
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan22,0227,48-19,87
Karel Elektronik15,2118,30-16,89
İş Fin.Kir.3,644,33-15,94
Gözde Girişim4,174,89-14,72
İş GMYO1,852,15-13,95
Bursa Çimento3,954,50-12,22
Aksa7,638,60-11,28
Borusan Mannesmann11,1712,52-10,78
Net Holding2,362,64-10,61
Çemtaş7,298,15-10,55
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları8.795.307.481
Aselsan8.183.471.545
Odaş Elektrik3.226.342.557
Petkim2.346.793.923
Tüpraş2.310.812.988
Kardemir (D)2.285.124.804
Garanti Bankası2.030.435.132
Yapı ve Kredi Bank.1.834.200.228
T. Halk Bankası1.797.264.252
Koza Madencilik1.681.149.324

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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