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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 49,10...

29.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:10Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alkim Kimya49,1046,266,14
Aksa7,907,633,54
Logo Yazılım75,8073,403,27
Oto. Fab.26,5626,520,15
Coca Cola İçecek45,1045,28-0,40
Bim Mağazalar48,0448,48-0,91
Ford Otosan78,0079,35-1,70
Alarko GMYO14,0714,46-2,72
Enka İnşaat6,436,63-3,02
Bizim Mağazaları8,969,25-3,14
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus54,0068,60-21,28
Türk Hava Yolları11,7514,52-19,08
TAV Havalimanları20,3624,88-18,17
Net Holding2,002,36-15,25
Vestel14,0016,40-14,63
Garanti Bankası9,5011,09-14,34
Bursa Çimento3,393,95-14,18
İş Fin.Kir.3,133,64-14,01
Zorlu Enerji1,331,54-13,64
T.S.K.B.1,101,27-13,39
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları13.085.548.198
Aselsan7.144.512.887
Kardemir (D)3.012.557.242
Garanti Bankası2.762.210.316
İpek Doğal Enerji2.237.581.540
Odaş Elektrik2.054.592.585
Tüpraş1.657.982.739
Koza Madencilik1.647.138.807
Petkim1.626.858.014
Karsan Otomotiv1.597.535.695

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Tofaş, Aksa, Ekonomi

Kaynak: AA

29.02.2020 12:52:59