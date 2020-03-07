Yatırımcı rehberi (10)

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 18,04 14,89 21,16 Aksa Enerji 3,99 3,55 12,39 Ülker Bisküvi 23,00 20,48 12,30 Karsan Otomotiv 1,85 1,67 10,78 Halk GMYO 1,55 1,40 10,71 Bim Mağazalar 52,80 48,04 9,91 Gübre Fabrik. 18,72 17,05 9,79 Sabancı Holding 9,26 8,51 8,81 Aselsan 29,84 27,50 8,51 Ereğli Demir Çelik 8,90 8,25 7,88 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 48,08 54,00 -10,96 Eczacıbaşı Yatırım 11,00 12,00 -8,33 Klimasan Klima 17,30 18,83 -8,13 Kordsa Teknik Tekstil 12,84 13,93 -7,82 Ege Endüstri 622,00 667,50 -6,82 Alarko Holding 5,20 5,57 -6,64 Tüpraş 94,75 101,30 -6,47 Vestel 13,22 14,00 -5,57 TAV Havalimanları 19,24 20,36 -5,50 Türk Hava Yolları 11,14 11,75 -5,19 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Aselsan 5.665.496.138 Türk Hava Yolları 5.662.778.381 Garanti Bankası 2.840.365.461 Karsan Otomotiv 2.096.272.144 Yapı ve Kredi Bank. 1.856.898.502 Odaş Elektrik 1.717.488.597 T. Halk Bankası 1.494.943.829 Akbank 1.292.696.142 Petkim 1.292.282.192 Kardemir (D) 1.263.554.416

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)