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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 18,04...

07.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:30Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
MLP Sağlık18,0414,8921,16
Aksa Enerji3,993,5512,39
Ülker Bisküvi23,0020,4812,30
Karsan Otomotiv1,851,6710,78
Halk GMYO1,551,4010,71
Bim Mağazalar52,8048,049,91
Gübre Fabrik.18,7217,059,79
Sabancı Holding9,268,518,81
Aselsan29,8427,508,51
Ereğli Demir Çelik8,908,257,88
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus48,0854,00-10,96
Eczacıbaşı Yatırım11,0012,00-8,33
Klimasan Klima17,3018,83-8,13
Kordsa Teknik Tekstil12,8413,93-7,82
Ege Endüstri622,00667,50-6,82
Alarko Holding5,205,57-6,64
Tüpraş94,75101,30-6,47
Vestel13,2214,00-5,57
TAV Havalimanları19,2420,36-5,50
Türk Hava Yolları11,1411,75-5,19
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Aselsan5.665.496.138
Türk Hava Yolları5.662.778.381
Garanti Bankası2.840.365.461
Karsan Otomotiv2.096.272.144
Yapı ve Kredi Bank.1.856.898.502
Odaş Elektrik1.717.488.597
T. Halk Bankası1.494.943.829
Akbank1.292.696.142
Petkim1.292.282.192
Kardemir (D)1.263.554.416

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Aselsan, Ekonomi

Kaynak: AA

7.03.2020 13:31:03