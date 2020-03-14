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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek"ler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 4,06 3,85 5,45 (BIST 100)...

14.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:18
Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek"ler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Eczacıbaşı İlaç4,063,855,45
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Turcas Petrol1,933,25-40,62
Netaş Telekom.8,8913,95-36,27
Odaş Elektrik1,382,07-33,33
Batı Çimento2,273,37-32,64
Logo Yazılım56,2580,00-29,69
Tümosan Motor ve Traktör4,185,92-29,39
İş Fin.Kir.2,273,16-28,16
Alarko GMYO9,9413,83-28,13
Torunlar GMYO1,992,74-27,37
İndeks Bilgisayar7,5810,30-26,41
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Aselsan5.491.293.363
Türk Hava Yolları5.072.665.019
Garanti Bankası3.093.212.496
Yapı ve Kredi Bank.1.565.052.446
Odaş Elektrik1.384.942.761
Ereğli Demir Çelik1.308.107.704
Kardemir (D)1.270.362.623
Eczacıbaşı İlaç1.135.023.860
Petkim1.114.271.651
Akbank1.114.244.946

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

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