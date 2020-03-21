Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Yatırımcı rehberi (10) - Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek"ler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.

21.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:16
Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek"ler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.3,042,2733,92
Bizim Mağazaları8,257,835,36
Alarko GMYO10,309,943,62
Migros Ticaret20,3019,981,60
Turkcell12,9012,751,18
Doğan Holding1,441,440,00
İş Y. Men. Değ.3,923,920,00
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Klimasan Klima10,5516,81-37,24
Pegasus26,1639,04-32,99
Doğuş Otomotiv5,207,55-31,13
Ford Otosan46,6862,75-25,61
Çelebi51,0068,20-25,22
Anadolu Hayat Emek.5,517,26-24,10
Mavi Giyim32,0042,00-23,81
Eczacıbaşı Yatırım7,829,81-20,29
Ege Endüstri413,80518,90-20,25
Kerevitaş Gıda2,342,92-19,86
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Aselsan4.249.384.572
Garanti Bankası4.234.284.058
Türk Hava Yolları4.182.500.170
Yapı ve Kredi Bank.1.712.758.492
Akbank1.148.924.574
Ereğli Demir Çelik1.047.007.267
İş Fin.Kir.985.035.569
T. Halk Bankası953.241.215
Tüpraş951.638.564
Vakıflar Bankası936.744.084

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti Ekonomi
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti
Normalde bedava ama 1.250 TL istiyorlar! Korona fırsatçıları işbaşında Ekonomi
Normalde bedava ama 1.250 TL istiyorlar! Korona fırsatçıları işbaşında
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Ekonomi
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti Ekonomi
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti
AB’den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor Ekonomi
AB'den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor Ekonomi
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Plastik atıktan kumaş üreten firma 70 ülkeye ihracat yapıyor - ADANA - Ekonomi Turizme 1 trilyon dolarlık koronavirüs darbesi - Ekonomi Toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmeyecek - Ekonomi Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi nisanda ödenecek - Ekonomi OSD/Yenigün: Otomotiv üretimde ciddi kayıplar yaşamaya başladı - Ekonomi Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek - Ekonomi Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor - Ekonomi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek - Ekonomi Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı - Ekonomi Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti - Ekonomi "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler
Loading