Yatırımcı rehberi (10)

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 3,04 2,27 33,92 Bizim Mağazaları 8,25 7,83 5,36 Alarko GMYO 10,30 9,94 3,62 Migros Ticaret 20,30 19,98 1,60 Turkcell 12,90 12,75 1,18 Doğan Holding 1,44 1,44 0,00 İş Y. Men. Değ. 3,92 3,92 0,00 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 10,55 16,81 -37,24 Pegasus 26,16 39,04 -32,99 Doğuş Otomotiv 5,20 7,55 -31,13 Ford Otosan 46,68 62,75 -25,61 Çelebi 51,00 68,20 -25,22 Anadolu Hayat Emek. 5,51 7,26 -24,10 Mavi Giyim 32,00 42,00 -23,81 Eczacıbaşı Yatırım 7,82 9,81 -20,29 Ege Endüstri 413,80 518,90 -20,25 Kerevitaş Gıda 2,34 2,92 -19,86 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Aselsan 4.249.384.572 Garanti Bankası 4.234.284.058 Türk Hava Yolları 4.182.500.170 Yapı ve Kredi Bank. 1.712.758.492 Akbank 1.148.924.574 Ereğli Demir Çelik 1.047.007.267 İş Fin.Kir. 985.035.569 T. Halk Bankası 953.241.215 Tüpraş 951.638.564 Vakıflar Bankası 936.744.084

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek"ler şöyle sıralandı:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)

Kaynak: AA