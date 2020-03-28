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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 5,08...

28.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:22
Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Eczacıbaşı İlaç5,083,3253,01
Eczacıbaşı Yatırım11,307,8244,50
Sasa Polyester7,265,2139,35
Doğuş Otomotiv6,905,2032,69
Pegasus34,5426,1632,03
Deva Holding11,178,5031,41
Kerevitaş Gıda2,902,3423,93
MLP Sağlık13,7711,1423,61
Logo Yazılım59,7048,8622,19
İpek Doğal Enerji7,586,2421,47
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.2,693,04-11,51
Enerjisa Enerji6,216,78-8,41
Ereğli Demir Çelik7,337,86-6,74
İş GMYO1,211,29-6,20
İş Bankası (C)4,694,94-5,06
Turkcell12,5212,90-2,95
Vakıflar Bankası4,494,61-2,60
T. Halk Bankası4,905,03-2,58
Aksigorta4,204,31-2,55
T.S.K.B.0,910,93-2,15
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası5.850.546.117
Türk Hava Yolları5.728.663.484
Aselsan4.740.440.383
Akbank1.761.231.146
Yapı ve Kredi Bank.1.738.778.596
Eczacıbaşı İlaç1.442.491.166
İş Fin.Kir.1.403.511.412
İpek Doğal Enerji1.216.860.011
T. Halk Bankası1.201.378.441
Pegasus1.116.194.674

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi

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